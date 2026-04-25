El taller Girón en la memoria, convocado por las filiales matanceras de la Sociedad Cultural José Martí, la Sociedad de Investigaciones Filosóficas y la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), propició un espacio para el acercamiento a importantes aspectos del acontecer cubano.

Desde la perspectiva del Aniversario 65 de la Victoria de Girón y el Centenario del Líder Histórico de la Revolución Cubana los temas presentados, además de examinar momentos importantes de la victoria cubana frente a la invasión mercenaria, abordaron otros aspectos cruciales sobre la actualidad

Con la presencia de autoridades políticas, la Asociación de Combatientes de la República de Cuba y otras instituciones del territorio, el encuentro reunió más de treinta de historiadores y profesores, en la sede provincial de la , para presentar una decena de trabajos investigativos.

En el taller, conducido por el director del Centro de Superación Postgraduada de la ANEC Ligio Barrera Khali, junto a otras autoridades y especialistas, se abordaron la vigencia de la unidad alcanzada en Girón para la consolidación del Poder Popular, la eliminación de toda manifestación de discriminación racial, por la que también se combatió en Girón y la actualización de las estructuras de la sociedad cubana y sus organizaciones de masas, fueron argumentadas en el taller.

Otros temas como la forma de gobierno diseñada para Cuba tras la invasión imperialista y elementos significativos del juicio a que fueron sometidos los mercenarios invasores, fueron igualmente expuestos en el encuentro.

Durante el taller se evidenció la necesidad de regular el tiempo de exposición de los trabajos, así como de las intervenciones realizadas, a fin de asegurar que todas las investigaciones admitidas por la convocatoria puedan ser igualmente debatidas.

Los asistentes conocieron a su vez de una historia versificada de nuestro Comandante en Jefe y una exposición sobre las piezas donadas por Fidel al Museo de la Esclavitud del Castillo de San Severino.

Carlos Segura, funcionario del Comité Provincial del Partido, reconoció la importancia de estos espacios de pensamiento y recordó las fechas patrias que en abril también celebran la victoria. (ALH)

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