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Continúa labor sanitaria Red de Apoyo a Comunidades Vulnerables y de Difícil Acceso en Colón

Por Iris Quintero Zulueta 0 Comentario #Colón #Red de Apoyo Comunidades Vulnerables y de Difícil Acceso #TV Yumurí

La Red de Apoyo a Comunidades Vulnerables y de Difícil Acceso laboró en la Sala de Rehabilitación y el policlínico «Geraldo Álvarez» de San José de los Ramos y en consultorios del poblado del central Méjico.

Allí profesionales de diferentes especialidades organizaron las consultas multidisciplinarias y también se enfocaron en el Programa Materno Infantil con seguimiento a 12 embarazadas y más de 40 lactantes.

La jornada organizada por la Dirección General de Salud del municipio de Colón, reunió en esta ocasión a representantes del Partido, el gobierno, directivos de organismos e instituciones con el objetivo de perfeccionar el el trabajo comunitario integrado y el cumplimiento de las políticas sociales.

La Red de Apoyo a Comunidades Vulnerables y de Difícil Acceso acerca los servicios médicos a lugares apartados de la cabecera municipal al tener en cuenta la movilidad hacia centros asistenciales por la situación energética y el déficit de combustible en el país.

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By Iris Quintero Zulueta

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