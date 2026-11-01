Vegueros llegan a 20 victorias en la Serie Nacional

Los Vegueros de Pinar del Río vencieron hoy en su doble cartelera y se convirtieron en el primer equipo en arribar a 20 triunfos en la 65.ª Serie Nacional de Béisbol.

Con una racha de nueve victorias consecutivas, los dirigidos por el legendario Alfonso Urquiola se consolidaron en la cima de la Zona Occidental, contra todos los pronósticos, cuando el torneo ya transita por la segunda mitad de su fase clasificatoria.

Este sábado, los pinareños derrotaron dos veces a los Piratas de La Isla en el estadio Cristóbal Labra y los barrieron en los ocho partidos disputados entre ambos durante esta temporada.

En el primer desafío vencieron 6-4, con el tercer triunfo de Frank Denis Blanco y destaque ofensivo de Lester Benítez, autor de un doble y par de carreras impulsadas, y Tailon Sánchez, quien compiló de 4-4, incluido un biangular.

En el choque del cierre se impusieron por nocaut de 13-0, en un partido donde Jesús Arcia conectó dos sencillos y un doble y remolcó a tres compañeros.

Mario Valle lanzó las cinco entradas que duró el desafío para anotarse su segunda victoria de la campaña.

En el estadio Victoria de Girón, los Cocodrilos de Matanzas y los Huracanes de Mayabeque dividieron honores en su doble encuentro.

A primera hora, los Cocodrilos se llevaron el triunfo 9-2, con éxito para Renner Rivero y destaque ofensivo de Eduardo Blanco, quien conectó par de dobles y empujó cuatro carreras.

En el choque de cierre vencieron los Huracanes 5-4, con jonrones de Lázaro Ponce y Dennys Laza, mientras Osviel Fernández se anotó la victoria en función de relevo.

Los Leones de Industriales doblegaron 5-2 a los Cazadores de Artemisa en el estadio 26 de Julio y se mantuvieron empatados con los matanceros en la segunda posición.

Yasmani Tomás disparó un vuelacercas por los ganadores para respaldar la labor de Raymond Figueredo, quien sumó su tercer éxito de la temporada, mientras Frank Herrera se acreditó el salvamento y Geonel Gutiérrez cargó con el revés.

Por último, los Elefantes de Cienfuegos, de visita en el estadio Augusto César Sandino, vencieron 8-3 a los Leopardos de Villa Clara y consiguieron su séptimo triunfo consecutivo frente a ese rival en la presente contienda.

En la Zona Occidental, Pinar del Río continúa cómodo en la cúspide con 20 victorias y cuatro derrotas, seguido por Matanzas e Industriales (13-8), Mayabeque (11-11), Cienfuegos (11-12), Artemisa (9-14), Villa Clara (8-12) y La Isla (3-19).

Los Leñadores de Las Tunas se quedaron solos en lo más alto de la Zona Oriental al combinar su victoria de hoy con la derrota de las Avispas de Santiago de Cuba.

La tropa verdirroja derrotó 8-6 a los Gallos de Sancti Spíritus, apoyada en un batazo de vuelta entera de Roberto Baldoquín y un excelente relevo de cinco entradas inmaculadas de Keniel Ferraz.

Por su parte, los indómitos cayeron 7-9 ante los Cachorros de Holguín, en un juego que llegaron a dominar 6-0 en el tercer inning.

Yasiel González jonroneó por los ganadores, mientras Euclides Pérez lo hizo por los derrotados.

Los Alazanes de Granma vencieron 7-1 a los Indios de Guantánamo en el estadio Nguyen Van Troi, en un pleito acortado por la lluvia, mientras en el Cándido González los Toros de Camagüey y los Tigres de Ciego de Ávila se repartieron victorias en su doble juego.

Con una gran labor monticular de Dariel Góngora, quien lanzó las siete entradas con apenas tres jits permitidos y 10 ponches, los Toros vencieron 1-0 en el primer encuentro.

En el segundo ganaron los Tigres 3-2, con triunfo para Yonny Montero y el segundo salvamento de Erisdel Martínez, mientras Riquelme Odelín cargó con el revés.

Después de estos resultados, Las Tunas manda en solitario con balance de 15-8, por delante de Santiago de Cuba y Holguín (14-9), Granma (12-11), Sancti Spíritus y Ciego de Ávila (11-12), Camagüey (9-14) y Guantánamo (6-17)

Boris Luis Cabrera/ Tomado de ACN

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