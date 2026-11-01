Actuará Coro Femenino de la escuela de arte en Semana de Música Sacra en La Habana

El Coro Femenino de la Escuela provincial de Artes de Matanzas, dirigido por la soprano y profesora Vanessa Herrera, participará del 1ro. al 7 de noviembre en la décimo segunda Semana de Música Sacra de capital del país.

De acuerdo con el programa actuará en la apertura, el día primero, en la Catedral de La Habana y el día 3, en el segmento titulado «No duerme quien te aguarda», en la iglesia San Francisco de Asís.

Por el término de ocho días se ofrecerán en la XII Semana de Música Sacra de La Habana, talleres, conferencias, conciertos y celebraciones litúrgicas en emblemáticas sedes del Centro Histórico de la urbe, que incluye además la Parroquia del Santo Ángel Custodio, La Parroquia del Espíritu Santo, el Centro Cultural Padre Félix Varela y la Casa Vitier García-Marruz. El evento cuenta con la colaboración de maestros alemanes y mexicanos.

Asimismo, actuarán junto al Coro Femenino de la Escuela provincial de Artes de Matanzas, las agrupaciones corales Schola Cantorum Coralina, Coro de Cámara Vocal Leo, Coro de Cámara de la Universidad de las Artes, Coro de Cámara de la ENA, así como el Coro Vox Cordis, cuatro formaciones camerales y orquestales cubanas, la Aedas Música Antigua, el Conjunto de Música Antigua Ars Nova, el Ensemble Cantabile y la Orquesta del Lyceum de La Habana, dirigida por el matancero José Antonio Méndez Padrón.

María Elena Bayón Mayor/ Tomado de Radio 26

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