Cuba

Estiman en 2010 MW la afectación para el pico del martes

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Apagones #Cuba #Economía #Electricidad #Gobierno #Ministerio de Energía y Minas (MINEM) #Unión Eléctrica (UNE)

El servicio eléctrico estuvo afectado por déficit de capacidad durante todo el día de este martes, y la interrupción se prolongó a lo largo de la madrugada. La máxima afectación por déficit de generación se reportó a las 20:00 horas, con 1980 MW.

En cuanto a las energías renovables, los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos produjeron 3139 MWh, y alcanzaron una potencia máxima de 487 MW en el horario de la media para esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN es de 1020 MW, mientras que la demanda asciende a 2610 MW, con 1606 MW afectados. Para el horario de la media se estima una afectación de 1650 MW.

Se reportan averías en la unidad de la CTE Antonio Guiteras, la unidad 6 de la CTE Máximo Gómez, las unidades 1, 2 y 3 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, y la unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez.

En mantenimiento se encuentran la unidad 5 de la CTE Mariel, las unidades 5 y 6 de la CTE Renté, y la unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Además, existen limitaciones en la generación térmica que suman 316 MW fuera de servicio. También están fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por falta de combustible, lo que representa 890 MW. Se suman a estas afectaciones la Patana de Regla, la Patana de Melones, la Central Fuel de Mariel y la Central Fuel de Moa, todas fuera de servicio.

En total, los megawatts indisponibles por falta de combustible ascienden a 1203 MW.

Para la hora de máxima demanda se estima una disponibilidad de 1020 MW, frente a una demanda máxima de 3000 MW, lo que genera un déficit de 1980 MW. De mantenerse las condiciones actuales, se pronostica una afectación de 2010 MW en ese horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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