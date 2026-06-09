Cuba Destacados

Disponibles cuatro proyectos de ley para consulta ciudadana

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Agricultura #Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) #Código del Trabajo #consulta popular #Cuba #Democracia #Estado #Gobierno #Poder Popular #viviendas
La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba  informó que se encuentran disponibles en su sitio web los proyectos de ley de Organización de la Administración Central del Estado, del Código de Trabajo, de Tierra Agropecuaria y Forestal, y de la Vivienda, para la consulta de los ciudadanos.

El proyecto de ley de Organización de la Administración Central del Estado establece los 20 ministerios que regirán la vida del país, conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República.

Asimismo, se publicaron las propuestas del proyecto de Ley del Código de Trabajo, que regulará las relaciones laborales en el país; el proyecto de Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal, que actualizará la normativa sobre el uso y tenencia de la tierra; y el proyecto de Ley de la Vivienda, que establecerá el marco legal para la política habitacional.

Los interesados pueden acceder a los documentos a través de los enlaces proporcionados por el Parlamento en sus redes oficiales, con el objetivo de propiciar la participación ciudadana en el proceso de perfeccionamiento legislativo.

Esos proyectos de ley están disponibles para su consulta en la web de la Asamblea Nacional: https://www.parlamentocubano.gob.cu a la espera de los criterios de la población, como parte del proceso de discusión previo a su aprobación.

Disponibles para la población cuatro nuevos proyectos de ley

📖Proyecto de ley “Código de Trabajo” (PDF)

📖Proyecto de ley “De Tierra Agropecuaria y Forestal” (PDF)

📖Proyecto de ley “De la Vivienda” (PDF)

📖Proyecto de ley “De Organización de la Administración Central del Estado” (PDF)

✉️Correo electrónico habilitado para la participación ciudadana: comunicacion@anpp.gob.cu (ALH)

Tomado de Cubadebate

Post Views: 46

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Cuba

Estiman en 2010 MW la afectación para el pico del martes

Redacción TV Yumurí
Destacados Matanzas tvyumuri

Continúa labor sanitaria Red de Apoyo a Comunidades Vulnerables y de Difícil Acceso en Colón

Iris Quintero Zulueta
Ciencia Destacados Educación tvyumuri

El proyecto “Educar con José Martí en la escuela cubana” Premio Academia de Ciencias de Cuba

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Ciencia

OpenAI planea convertir ChatGPT en una superaplicación

Deportes

Revocan boletos para aficionados iraníes en Estados Unidos

Cultura

Lizt Alfonso Dance Cuba: ¡Mil niños en escena…y más!

Ciencia Educación Matanzas tvyumuri

Premian ganadores del Concurso ConCienci@Verde