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El proyecto “Educar con José Martí en la escuela cubana” Premio Academia de Ciencias de Cuba

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Educar con José Martí en la escuela cubana #Matanzas #TV Yumurí #universidad de matanzas

Con enorme regocijo y beneplácito recibieron la noticia los que a la vida y obra del Apóstol dedicaron largos esfuerzos, convencidos de que su pensamiento constituye el eje medular de la formación de las nuevas generaciones. El proyecto “Educar con José Martí en la escuela cubana” de la Universidad de Matanzas acaba de recibir el Premio Academia de Ciencias de Cuba, un reconocimiento que legitima muchos años de trabajo sistemático.

Este proyecto de investigación que lideró el Dr.C Elmys Escribano Hervis concibe a Martí como un contenido transversal y vertebrador en el Sistema Nacional de Educación para educar y formar las nuevas generaciones.Sus principios éticos, estéticos, patrióticos de hombre integral se integran a las asignaturas, las actividades extracolares y los proyectos institucionales.

No se trata de añadir una efeméride más, sino de convertir al Héroe Nacional en un acompañante cotidiano del aprendizaje.

Este premio es mucho más que un lauro: es la comprobación de que educar con José Martí en la escuela cubana es, al mismo tiempo, una necesidad pedagógica y una práctica innovadora.

La Academia de Ciencias, al otorgar su máximo galardón, subraya que el Apóstol sigue siendo el faro imprescindible del aula cubana de hoy.

Felicidades a ese colectivo que siempre laboró bajo la máxima matiana de que las cosas buenas se deben hacer sin llamar al universo, para que lo vea a uno pasar.

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By Redacción TV Yumurí

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