Nuevos estrenos y galardones dentro y fuera de la Isla

Nuevos estrenos En conferencia de prensa celebrada en la sala Héctor García Mesa del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), se dieron a conocer detalles sobre el panorama actual del cine cubano, destacando estrenos, reconocimientos y su presencia tanto en el circuito nacional como en escenarios internacionales.

Durante el encuentro se resaltó la marcha del Festival de Cine Francés, evento que continúa su exitoso recorrido por las salas de la capital y diversas provincias del país. En este marco, el embajador de Francia en Cuba, Raphaël Trannoy, condecoró con la Orden de las Artes y las Letras a Susana Molina, directora de la prestigiosa Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños (EICTV).

En cuanto a la producción cinematográfica nacional, se informó sobre el estreno del filme «Neurótica Anónima», bajo la dirección de Jorge Perugorría, el cual llega a las pantallas de varias provincias cubanas, entre ellas Holguín y Guantánamo y cuenta además con proyección foránea en el Festival de Cine Latinoamericano y del Caribe en Berna, Suiza.

Al respecto, el Presidente del ICAIC, Alexis Triana, compartió:

Nosotros, felices de lo que ha estado sucediendo con el Festival de Cine Francés, que hay que decir que esta edición se ha extendido a seis provincias del país y que estamos disfrutando los referentes de las noticias de lo que ha pasado en Camagüey, lo que ha pasado en Villa Clara. También de cómo ‘Neurótica Anónima’ continúa su avance, sus estrenos. Yo he felicitado públicamente hoy a una persona que en Sancti Spíritus, para el cine Ciro Redondo, fue capaz de aportar su propio ecoflow con tal de que hubiera estreno de ‘Neurótica Anónima’.

Y hay que ver las imágenes de video de la cantidad de jóvenes entrando al cine de Sancti Spíritus. Yo creo que poquito a poquito y granito a granito, así se va haciendo la historia del cine en estos días tan difíciles, tan complejos y en que no hemos detenido nuestro accionar ni un instante.

Asimismo, trascendió el reciente triunfo de la realizadora Marilyn Solaya, cuya obra «Estrés» fue galardonada en el Festival de Cine Invisible del País Vasco.

Finalmente, como parte de las iniciativas para llevar el séptimo arte a las comunidades, se anunció la proyección del filme «Mijaín» a través de la Red Comunitaria de la Lisa en el Cine Móvil, prevista para este viernes 30 de octubre a las 4:00 p. m. en la Escuela Primaria República del Perú.

Brenda Orol/ Radio Rebelde

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