Oriente cruza a sus líderes en la Serie Nacional

Oriente cruza a sus líderes en la Los cuatro primeros de la Zona Oriental medirán fuerzas desde hoy en los sextos duelos particulares de la 65.ª Serie Nacional de Béisbol, con Santiago de Cuba bajo asedio.

El estadio Guillermón Moncada será el corazón de esa disputa cuando las Avispas santiagueras, líderes con 13 victorias y siete derrotas, reciban a los Cachorros de Holguín, que comparten el segundo puesto con Las Tunas, ambos con 12-8 y apenas un juego por descontar.

No será un encuentro para confiarse al silencio de los bates: Santiago encabeza el campeonato con 185 carreras anotadas y 46 jonrones, mientras Holguín marcha segundo en cuadrangulares, con 27, credenciales que convierten cada lanzamiento en una posible chispa.

En medio de ese arsenal sobresale Yoelquis Guibert, dueño de los lideratos de vuelacercas (11), anotadas (30), e impulsadas (31), además de un slugging de 1.000 y un OPS de 1.615 que ponen números al principal argumento ofensivo de las Avispas.

Pero la pelea oriental tendrá otro frente en el José Antonio Huelga, donde Las Tunas visitará a Sancti Spíritus, cuarto con 11-9, en un pulso que enfrentará al mejor promedio ofensivo colectivo, el .338 de los Leñadores, con la mejor efectividad del torneo, el 3.67 de los Gallos.

Henry Quintero llegará a ese escenario como líder en hits, con 37 para Las Tunas, mientras el cuerpo de lanzadores espirituano exhibe a José Isaías Grandales al frente del promedio de carreras limpias, con 0.00, y a Yanielquis Duardo empatado en la cima de los salvamentos, con seis.

Así, entre el Guillermón Moncada y el Huelga, los cuatro conjuntos de vanguardia pondrán a prueba sus mejores armas en una jornada que encuentra a Granma y Ciego de Ávila igualados a continuación, con 10-10, por delante de Camagüey, con 7-13, y Guantánamo, con 5-15.

Los Alazanes granmenses, líderes del averaje de fildeo con .987, buscarán sostenerse en esa defensa durante su visita a los Indios guantanameros en el Nguyen Van Troi, mientras los Tigres avileños enfrentarán a los Toros camagüeyanos en el Cándido González.

En Occidente, la vara está en manos de Pinar del Río, cuyo registro de 16-4 constituye el mejor de la Serie y acompañará a los Vegueros hasta el Cristóbal Labra, escenario de su compromiso ante el colista La Isla, que presenta 3-15.

El contraste entre ambos extremos de la tabla tendrá también una figura de referencia en Frank Abel Álvarez, el cerrador pinareño que comparte con Duardo el liderato de rescates, con seis, y aporta una garantía para custodiar ventajas en los episodios finales.

Detrás de Pinar aparecen Matanzas e Industriales, igualados con 11-7, seguidos por Mayabeque, con 10-9, y Villa Clara, con 8-9, mientras Artemisa y Cienfuegos comparten balance de 8-12 antes del último peldaño ocupado por los isleños.

Los Cocodrilos matanceros visitarán a los Huracanes de Mayabeque en el Nelson Fernández con un cuerpo de lanzadores que encabeza los ponches colectivos, con 107, y tiene en Naykel Cruz al líder individual de ese departamento, con 27.

En la otra trinchera estará Dennys Laza, primero entre los bateadores con promedio de .473, un desafío para los brazos visitantes y una de las principales cartas de Mayabeque en su intento de acercarse a los puestos de escolta.

Industriales, entretanto, enfrentará a Artemisa en el estadio 26 de Julio con Raymond Figueredo como referencia del control sobre las bases, gracias a su WHIP de 0.83, el mejor de la competencia.

El programa occidental quedará completo con la visita de Cienfuegos a Villa Clara en el Augusto César Sandino, otro duelo entre conjuntos necesitados de mejorar sus balances mientras la cabeza del torneo amenaza con alejarse.

Con los cuatro primeros orientales frente a frente y los ocho compromisos listos para abrir otro capítulo, la Serie pondrá sus cifras a caminar sobre el diamante, donde ninguna ventaja se defiende sola y cada perseguidor sale a discutirle el horizonte al líder.

Boris Luis Cabrera/ Agencia Cubana de Noticias

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