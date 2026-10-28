Cuba anuncia equipo para el Mundial Sub-23 de béisbol

Bajo el mando de Guillermo Carmona, la selección reúne a dos receptores, seis jugadores de cuadro, cinco jardineros y 11 lanzadores, una mezcla de talentos fogueados en los diamantes nacionales y jóvenes con experiencia en circuitos extranjeros.

Entre los convocados sobresalen el lanzador Randy Martínez y el torpedero Jonathan Moreno, vinculados al sistema de desarrollo del béisbol japonés y de regreso tras lesiones, dos piezas llamadas a aportar profundidad al montículo y firmeza al corazón de la defensa.

Junto a ellos tendrán espacio jugadores destacados en los torneos de casa, ahora ante la oportunidad de trasladar sus credenciales a una competencia donde cada error puede estrechar el camino y cada victoria abrir una puerta.

La escuadra antillana integrará el grupo B junto a Japón, Corea del Sur, Venezuela, Gran Bretaña y Sudáfrica, una llave de elevada exigencia en la cual los japoneses defenderán las coronas conquistadas en las dos ediciones anteriores.

El calendario cubano comenzará el 6 de noviembre frente a Corea del Sur y continuará ante Sudáfrica el 7, Japón el 8, Venezuela el 9 y Gran Bretaña el 10, cinco escalones consecutivos para intentar alcanzar uno de los tres boletos disponibles hacia la superronda.

La presencia del bicampeón japonés y de adversarios como surcoreanos y venezolanos anuncia una travesía complicada para los discípulos de Carmona, obligados a convertir el pitcheo, la defensa y el aprovechamiento de las oportunidades en herramientas para abrirse paso entre favoritos.

En la agrupación A competirán Nicaragua, China Taipéi, Puerto Rico, Panamá, Australia y República Checa, con igual propósito de terminar entre los tres primeros y mantenerse en la disputa por las medallas.

La sexta edición del certamen tendrá como escenarios los estadios Nacional Soberanía, de Managua; Roberto Clemente, de Masaya, y Rigoberto López Pérez, de León, este último señalado para el estreno de Cuba frente al conjunto surcoreano.

Tras la fase preliminar, los tres mejores equipos de cada apartado avanzarán a la superronda del 12 al 14 de noviembre, mientras los restantes disputarán simultáneamente la ronda de consuelo para ordenar las posiciones del séptimo al duodécimo lugares.

El domingo 15, el estadio Nacional Soberanía recibirá primero el encuentro por la medalla de bronce y después la final, desenlace de un torneo al que Cuba llegará sin un sendero despejado, pero con la ambición de ganarse un sitio entre los seis sobrevivientes.

Nómina cubana

Los receptores serán Carlos Daniel Chávez Sehara y Yaidel Ruiz Díaz.

El cuadro lo integrarán Rafael de Jesús Álvarez Valdez, Jean Lucas Baldoquín Martínez, Juan Manuel Pérez Díaz, Carlos Alberto Nieto Yanes, Jonathan Ramón Moreno Medero y Leonardo Adrian Alarcón Pérez.

Los jardines estarán a cargo de Hanyelo Videt Medina, Yassel Conrado Izaguirre Santoya, Ernesto Pérez Beritan, Frank David González Cuellar y Andrys Adrian Agüero Fuentes.

El cuerpo de lanzadores contará con José Ignacio Bermúdez García, Randy Román Martínez Pacheco, Fher Cejas Pérez, Daniel Alejandro García García, Lee Andy Plumas Portomeñe, Riquelmis Odelin Marrero, Silvio Bruno Iturralde Herrera, Kevin Manuel Hernández Menéndez, Omar David Pérez López, Yosney García Reyes y Christian Rojas Leiva.

Carmona tendrá como coach de banca a Lugdis Pineda Romero, acompañado por los coaches Julio César Álvarez Pérez y Saúl Isidro Ballester Oramas, los entrenadores de pitcheo Marcos Antonio Fonseca López y Reynier Madruga Bastida, y el entrenador Abeicy Pantoja Díaz. (ALH)

Tomado de Cubadebate