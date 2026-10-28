Potencialidades en Matanzas para aplicar las 176 transformaciones

La provincia de Matanzas se posiciona con sólidas potencialidades para implementar las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas por el país, gracias a su diversidad productiva, el desarrollo turístico de Varadero, la agricultura y la presencia de empresas estatales y actores no estatales.

Entre las acciones ya en marcha se destacan los mercados de barrio, una modalidad que reubica y transforma bodegas, mercados y carnicerías para ofertar productos prioritarios a precios entre un 10 y un 15 por ciento más bajos.

En la ciudad de Matanzas funciona al menos uno en la calle Medio y otro cerca del paseo Martí, gestionados por actores económicos, mipymes u otros, bajo contratos de administración, con incentivos como bonificaciones fiscales y exoneración de arrendamiento durante los primeros dos años.

En el sector empresarial, la Empresa de Bebidas y Refrescos (EMBER) Matanzas ha definido estrategias para 34 de las 176 transformaciones que le impactan directamente.

Entre ellas figuran la creación de una mipyme y Unidades Empresariales de Base (UEB) con mayores facultades en Jovellanos, Colón y Yucayo, el fomento de encadenamientos productivos y el apoyo a hospitales y circunscripciones.

La Empresa de Recuperación de Materias Primas de Matanzas también valora positivamente el proceso. Su director, César Mijail Góngora Aldaya, señaló que las medidas “han venido para bien” y permitirán una gestión integral de la recuperación, acopio, procesamiento y comercialización de residuos sólidos reciclados, manteniéndose como entidad cien por ciento estatal. La empresa ya cuenta con un comité de transformación que sesiona semanalmente.

Otras iniciativas en el comercio incluyen la incorporación de mipymes a comedores del Sistema de Atención a las Familias (como en La Yumurina) y cambios de gestión en restaurantes, además de avances en la descentralización de empresas municipales y la bancarización.

Con su potencial agrícola, industrial, turístico y de servicios, Matanzas tiene condiciones favorables para avanzar en ejes clave como la autonomía municipal, la recuperación agrícola, el modelo de gestión de actores económicos y las transformaciones sociales, siempre que se completen las normas complementarias necesarias.

Las autoridades provinciales continúan el seguimiento para que los resultados se traduzcan en mejoras para los trabajadores y la población. (ALH)

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