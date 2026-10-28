Matanzas

Retoma operaciones turísticas Hotel Playa Luxury Varadero

Por Alejandro López Quintero 0 Comentario #Cuba #Hotel #hotel Playa Luxury Varadero #Matanzas #Turismo #TVYumuri

El Hotel Playa Luxury Varadero reabrió sus puertas este mes de octubre de 2026, sumando una oferta de alto estándar a la planta hotelera del principal destino de sol y playa del país.

La instalación, operada bajo la marca Luxury, cuenta con 85 habitaciones destinadas exclusivamente a mayores de 18 años.

Se ubica en Cayo Libertad, en el extremo de la península de Hicacos (Punta Hicacos), en un entorno ligeramente separado que le confiere mayor privacidad y atractivo. Forma parte de un concepto de “hotel dentro de un hotel” vinculado al complejo Playa Punta Hicacos.

El anuncio de la fecha se realizó a comienzos de octubre por Elia Elena Cortés, directora de Ventas de Gaviota, durante una presentación de novedades para la temporada alta 2026-2027 en La Habana.

El hotel ya había operado en 2025, por lo que se trata de una reapertura. Ofrece régimen Todo Incluido, con habitaciones Standard, Suites y una Grand Suite, además de restaurante, spa, gimnasio, equipos náuticos, Cigar Bar y servicio de mayordomía personalizado.

Autoridades del turismo destacan que esta propuesta busca atraer visitantes de mayor poder adquisitivo, elevar el posicionamiento de Varadero y generar mayores ingresos mediante atención personalizada, tranquilidad y experiencias diferenciadas, más que un lujo ostentoso. Las reservas y tarifas se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de Gaviota.

La reapertura se produce en el contexto de los preparativos para la temporada alta turística en Cuba y en una mayor apuesta por el turismo nacional. (ALH)

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By Alejandro López Quintero

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