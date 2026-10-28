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Erislandy Álvarez lidera a los cubanos en el Torneo de Boxeo

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Boxeo #China #Cuba #Deportes #Erislandy Álvarez

El campeón olímpico de Paris 2024 Erislandy Álvarez (65 kg) lidera la escuadra de Cuba que competirá del 3 al 12 de noviembre en el Torneo Internacional de Boxeo de Guizhou, en China.

Recuperado de la intervención quirúrgica que le apartó de los Juegos Centroamericanos y de Caribe de Santo Domingo 2026 y del reciente Campeonato Continental de Puebla, el también subtitular mundial de Taskent 2023 encabeza el grupo de siete hombres y seis mujeres de la isla, reflejó la publicación digital Jit.

El comisionado nacional Robinson Poll informó que la nómina incluye a la reina de Santo Domingo 2026 Dayira Mesa (70 kg) y a cuatro bronceados en esa lid regional, Keilor García (80 kg), Dinaibys de las Nieves (51 kg), Carysney García (54 kg) y Magda Massó (57 kg).

Los otros púgiles convocados son Ángel Sober (50 kg), Deibys Abreu (55 kg), Rolando Martínez (60 kg), Fredisney Morales (90 kg) y Joel Duvergel (+90 kg), entre los hombres, así como Melani Girado (60 kg) y Naybel Morado (75 kg) por las chicas.

Bajo la dirección de los preparadores Julián González Cedeño, ⁠Fermín Espinoza y Yuri Echevarría, la escuadra cubana tiene como antecedente la cosecha del pasado año de tres oros conseguidos por Saidel Horta (57 kg), Jorge Cuéllar (71 kg) y Nelson Williams (92 kg), y los bronces de Arianne Imbert (66 kg) y Yoana Rodríguez (75 kg). (ALH)

Tomado de Cubadebate

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