Harry Kane se corona con el Balón de Oro 2026

En una gala histórica en el London Palladium (la primera fuera de Francia o Suiza en 70 ediciones), Harry Kane levantó el Balón de Oro masculino.

Kane no solo ganó el premio individual más prestigioso del planeta fútbol tras completar una temporada de ensueño: 73 goles entre club y selección, doblete doméstico con el Bayern (Bundesliga y Copa), Bota de Oro europea y el Trofeo Gerd Müller al máximo goleador.

A los 33 años, el capitán de los Tres Leones se convirtió en el primer inglés en alzar el Balón de Oro desde Michael Owen en 2001. “Wow, wow, wow… casi no tengo palabras”, dijo emocionado sobre el escenario, en casa, con el público londinense entregado.

La noche también tuvo sabor español a raudales. Alexia Putellas conquistó su tercer Balón de Oro femenino (tras los de 2021 y 2022), superando a Ewa Pajor y compañía. Lamine Yamal se llevó el Trofeo Kopa por tercera vez, Vicky López el Kopa femenino, Unai Simón el Yashin, Cata Coll el de mejor portera, Luis de la Fuente el de mejor entrenador y el Barcelona el de mejor club femenino.

Kane fue una máquina goleadora imparable y en los votos pesaron los números brutales del inglés y su regularidad letal.

Una gala elegante, con Ronaldo Nazário entregando el trofeo a Kane, y un mensaje claro: el fútbol sigue premiando a quien marca diferencia con goles, títulos y liderazgo.

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