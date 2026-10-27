Desarrollarán Asamblea Solemne en Unión de Reyes

Al conmemorarse el quincuagésimo segundo aniversario de la creación de los Órganos Locales del Poder Popular y de la emblemática experiencia surgida en Matanzas, Unión de Reyes rendirá tributo a su historia.

En uso de las facultades conferidas por la ley, Vladimir Cabrera Tejera, Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en el territorio, convoca oficialmente a la celebración de la Asamblea Solemne. El acto tendrá lugar este sábado 31 de octubre de 2026, a las 9:00 a.m., en la Casa de Cultura municipal.

La jornada estará dedicada a rendir un merecido homenaje a quienes, con su esfuerzo diario, entrega y compromiso inquebrantable, se han consolidado como pilares fundamentales en la construcción y defensa de la obra revolucionaria en el territorio.

Tomado del perfil en Facebook de Radio Unión.

Post Views: 32