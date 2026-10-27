Matanzas social tvyumuri

Desarrollarán Asamblea Solemne en Unión de Reyes

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Asamblea Solemne #Cuba #Matanzas #TV Yumurí #Unión de Reyes

Al conmemorarse el quincuagésimo segundo aniversario de la creación de los Órganos Locales del Poder Popular y de la emblemática experiencia surgida en Matanzas, Unión de Reyes rendirá tributo a su historia.

En uso de las facultades conferidas por la ley, Vladimir Cabrera Tejera, Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en el territorio, convoca oficialmente a la celebración de la Asamblea Solemne. El acto tendrá lugar este sábado 31 de octubre de 2026, a las 9:00 a.m., en la Casa de Cultura municipal.

La jornada estará dedicada a rendir un merecido homenaje a quienes, con su esfuerzo diario, entrega y compromiso inquebrantable, se han consolidado como pilares fundamentales en la construcción y defensa de la obra revolucionaria en el territorio.

Tomado del perfil en Facebook de Radio Unión.

Post Views: 32

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

social tvyumuri

Parqueo de la UEB de Jovellanos: una vía propia para sostener el salario

Redacción TV Yumurí
Cuba Matanzas social tvyumuri

 Lluvias recientes recuperan embalses en Matanzas

Redacción TV Yumurí
Medio Ambiente social tvyumuri

Ocurrió incendio en Subestación de Alacranes

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

social tvyumuri

Parqueo de la UEB de Jovellanos: una vía propia para sostener el salario

Cuba Matanzas social tvyumuri

 Lluvias recientes recuperan embalses en Matanzas

Matanzas social tvyumuri

Desarrollarán Asamblea Solemne en Unión de Reyes

Medio Ambiente social tvyumuri

Ocurrió incendio en Subestación de Alacranes