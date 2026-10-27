Ocurrió incendio en Subestación de Alacranes

Un incendio ocurrido en horas del mediodía de hoy dejó sin vitalidad a la subestación eléctrica ubicada en el poblado de Alacranes, en el municipio matancero de Unión de Reyes.

Yansay López Medina, directora de la Organización Básica Eléctrica Territorial (OBET), informó a Radio Unión que un aproximado de 3.700 clientes permanecen sin servicio electrico como consecuencia de este incidente. Entre los poblados afectados están Alacranes, Vito Falcón, El Estante, Puerto Rico, y una parte del propio poblado de Unión —que incluye dos estaciones de bombeo de agua, Policlínico José Machado, el Hogar Materno Celia Sánchez, la escuela especial Abel Santamaría Cuadrado y la sede de la OBET—.

Especialistas en subestaciones de la Empresa Eléctrica Provincial se personaron en el lugar de los hechos y confirmaron, a través de los diagnósticos preliminares, que la infraestructura de la subestación sufrió daños estructurales.

Hasta el momento desconocen las causas exactas que originaron el siniestro, por lo que las autoridades competentes ya iniciaron las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Paralelamente, la dirección de la OBET evalúa alternativas para priorizar de manera paulatina el restablecimiento del servicio en los centros vitales de la demarcación, mientras brigadas técnicas trabajan de forma ininterrumpida para solucionar la contingencia a la mayor brevedad posible.

Yaneisy Fuentes López, primera Secretaria del Partido en Unión de Reyes, explicó a la prensa que tras el incendio se puso en marcha un plan de medidas de contingencia para mitigar el impacto en la población y proteger los servicios esenciales.

Entre las medidas adoptadas, la dirigente dijo que activaron en Alacranes un Puesto de Mando que funcionará las 24 horas. Este órgano de dirección estará encabezado de forma permanente por un cuadro administrativo, un representante del grupo político y los delegados del Poder Popular.

Entre las prioridades inmediatas se encuentra el abasto de agua a las comunidades e instituciones fundamentales. Para ello, organizan la distribución mediante carros cisterna (pipas), al tiempo que se movilizarán carretones de tracción animal para extraer agua del Proyecto de Desarrollo Local PDL «La Piscina» y asegurar el suministro continuo a los servicios vitales de la demarcación.

Fuentes López precisó que en el Sistema de Atención a la Familia (SAF) elaborarán y venderá caldosa a los habitantes. Esta iniciativa cuenta con el respaldo directo de las cooperativas agropecuarias del municipio, las cuales garantizarán los insumos requeridos.

Las autoridades locales exhortan a la población a mantenerse informada. Así mismo, habilitaron canales directos de comunicación a través de la representación del Puesto de Mando para atender cualquier eventualidad o emergencia mientras se trabaja en la solución de la avería eléctrica.

Esta disponible el número de teléfono 52141758 para atender cualquier duda de la población.

Por: Yaudel Rodriguez Vento y Roxana Valdés Isasi periodista

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