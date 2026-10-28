Superarán los 2000 MW de déficit de generación este miércoles

La producción energías de los parques solares fotovoltaicos fue de 3405 MWh, con 529 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Entre tanto, la disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 885 MW, la demanda 2300 MW con 1430 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1400 MW.

Se encuentran en avería la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 1 de la CTE Santa Cruz, la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 3 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, las unidades 5 y 6 de la CTE Nuevitas y la unidad 5 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 313 MW.

Se prevé para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 885 MW con una demanda máxima de 2900 MW, para un déficit de 2015 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2045 MW en este horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate