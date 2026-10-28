FIHAV 2026: Cuba busca alianzas comerciales en formato híbrido

La 42 edición de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV) se celebrará en formato híbrido, virtual y presencial, del 24 al 26 de noviembre bajo el lema «Cuba abierta al mundo».

El Comité Organizador confirmó que esta edición especial busca reflejar las potencialidades comerciales de la nación caribeña y fortalecer alianzas internacionales, pese al complejo panorama económico y los desafíos actuales.

Según los gestores del evento, FIHAV 2026 tiene entre sus propósitos posicionar la marca país en los mercados internacionales, fortalecer la sustitución de importaciones y visibilizar los polos productivos locales. Durante la cita se informará sobre el avance del proceso de implementación de las transformaciones económicas y sociales, y se actualizará al público empresarial sobre las oportunidades de negocio en Cuba. También se promoverá la inversión, las exportaciones, la innovación y la articulación productiva.

El Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera informó en sus redes sociales que más de 150 empresas del país participaron recientemente en un encuentro para conocer los detalles de FIHAV 2026, presentada como una oportunidad estratégica para esas entidades.

En fechas anteriores se anunció la apertura de la plataforma wwww.cuba.feriahabana.cu, donde se desarrollarán diversas actividades y mediante la cual se invita a empresarios nacionales y extranjeros, delegaciones oficiales, inversionistas y cubanos residentes en el extranjero a participar en esta edición. A través de este soporte virtual se podrán exhibir productos y servicios, presentar ofertas comerciales, participar en conferencias y eventos, programar reuniones y solicitar presentaciones.

Para este año, el evento contará entre sus propuestas con áreas temáticas relacionadas con lo Hecho en Cuba, inteligencia artificial, transición energética y turismo. Este miércoles se notificó a los participantes acreditados que pueden presentar sus candidaturas para los premios Hecho en Cuba, de Diseño y de Comunicación Social, una estrategia para reconocer la excelencia, la innovación y la identidad del producto cubano. La fecha límite para inscribirse será el próximo 10 de noviembre.

FIHAV, que se celebra desde 1984, es la mayor feria comercial multisectorial de Cuba y el Caribe.

Tomado de Excelencias Cuba

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