 Lluvias recientes recuperan embalses en Matanzas

Las recientes precipitaciones registradas en la provincia de Matanzas han contribuido de manera significativa a la recuperación de los embalses del territorio, según informó la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico de Matanzas a través de su página oficial en Facebook.

De acuerdo con el reporte de la entidad, entre los mayores aportes al acumulado matancero se destacan los embalses Caunavaco, con un acumulado de 59,058 hectómetros cúbicos (hm³), y Cidra, con 38,833 hm³, lo que representa un alivio importante para las reservas de agua en la provincia.

La recuperación de estos volúmenes resulta vital para garantizar el abastecimiento de agua a la población, así como para respaldar las actividades económicas y agrícolas que dependen de este recurso.

El embalse Caunavaco, ubicado en la zona sur de la provincia, resulta fundamental para el suministro de varios municipios, mientras que Cidra, con una de las mayores capacidades de almacenamiento del territorio, juega un papel clave en el abasto del territorio.

La Empresa de Aprovechamiento Hidráulico subrayó que, si bien las lluvias han traído un respiro, es imprescindible mantener una conducta responsable en el uso del agua. “Cada gota cuenta para garantizar el abastecimiento de agua a la población, apoyar las actividades económicas y cuidar nuestro entorno. Sigamos haciendo un uso responsable de este recurso tan valioso”, enfatizó la entidad en su mensaje.

El comunicado se produce en un contexto donde la provincia y el país enfrentan desafíos para garantizar el servicio de agua potable, agravados por las limitaciones energéticas y las afectaciones a los sistemas de bombeo.

Las autoridades hidráulicas de Matanzas mantienen el monitoreo constante de los niveles de las presas y de los sistemas de abasto, trabajando de conjunto con el Gobierno local y las comunidades para optimizar el servicio y enfrentar las complejidades de la actual coyuntura.

Tomado del perfil en Facebook de Periódico Girón.

Post Views: 11