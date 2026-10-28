Mejoras en capacidad de diagnóstico en la Ciénaga de Zapata

El fortalecimiento de las capacidades de diagnósticos en el matancero municipio de la Ciénaga de Zapata es ahora posible gracias a la incorporación en los servicios sanitarios de un equipo de ultrasonido con altas prestaciones.

“Este valioso aporte fortalece nuestras capacidades diagnósticas y contribuye a mejorar la calidad de la atención que brindamos a nuestra comunidad”, publicó en su perfil de la red social Facebook la Dirección Municipal de Salud en es sureño territorio.

En el post se agradeció a la Agencia Medicuba Suiza por la donación, “fruto del proyecto de colaboración que inició el Policlínico Celia Sánchez Manduley en diciembre del pasado año con la dotación de equipamiento para el Área Intensiva Municipal”.

Agradecieron la “confianza, el compromiso y la solidaridad demostrados con nuestro personal de salud y, sobre todo, con nuestros pacientes. ¡Gracias, Medicuba Suiza, por sumar salud y esperanza!”, concluyó la nota.

Para garantizar la atención a los pacientes, hace muy poco en el policlínico Celia Sánchez se pudo instalar en tiempo récord un sistema solar fotovoltaico moderno, montado para alimentar de esta energía al laboratorio y el servicio SUMA (sala de emergencias).

“Gracias a este donativo, el personal de atención médica podrá garantizar una mejor continuidad de pruebas clínicas, pruebas de emergencia, diagnósticos de enfermedades transmisibles, e investigación de marcadores tumor”, manifestó en Facebook la Dirección Municipal de Salud.

El kit también es el resultado de la solidaridad de la Asociación Cuba Linda, que tantos gestos ha tenido con instituciones y pobladores de la Ciénaga de Zapata, un municipio ciento por ciento obra de la Revolución Cubana, tal como señala un cartel a la entrada de esa zona.

Juanita Perdomo/ Trabajadores

Post Views: 26