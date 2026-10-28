En la ONU, la verdad de Cuba

«NINGÚN PAÍS PUEDE IMPONER SU VOLUNTAD NI SU MODELO DE DESARROLLO A OTRO PAÍS», AFIRMÓ LA REPRESENTACIÓN CHINA

La representación de la República Popular China ante la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba y reclamó el levantamiento de todas las sanciones unilaterales, incluidas las secundarias, así como la exclusión de la Isla de la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo.

La delegación china expresó su respaldo a las declaraciones pronunciadas por Uruguay, en nombre del Grupo de los 77 y China, y por Eritrea, en representación del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas.

En su intervención, señaló dos cuestiones que, a su juicio, no pueden soslayarse: los 64 años de aplicación del bloqueo y las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Cuba, y los 34 años transcurridos desde que la Asamblea General comenzó a pronunciarse sobre la necesidad de poner fin a esa política, sin que sus resoluciones hayan sido implementadas.

La representación china sostuvo que la aprobación reiterada de la Resolución por una amplia mayoría demuestra el compromiso de la comunidad internacional con la justicia. En ese sentido, instó una vez más al Gobierno estadounidense a poner fin al bloqueo y dejar de ejercer presiones contra Cuba.

«No hay razón alguna para estas sanciones unilaterales ilegales que se imponen desde hace 64 años, ni tampoco para que se deje de lado este llamado de justicia de 34 años», afirmó.

China anunció que votaría a favor del proyecto de Resolución presentado por Cuba y advirtió que ambas cifras representan más que periodos de tiempo: constituyen una lección para la comunidad internacional sobre la necesidad de defender la justicia y el respeto al orden internacional.

La delegación destacó que todos los países tienen derecho a elegir de manera independiente su sistema social y su camino de desarrollo, de acuerdo con sus propias circunstancias. «Elegir su futuro es algo que solo puede decidir el pueblo de Cuba», subrayó.

Asimismo, rechazó la injerencia externa y el uso de sanciones unilaterales como instrumentos de presión entre Estados. Consideró que el multilateralismo debe prevalecer sobre las medidas que no han sido aprobadas por el Consejo de Seguridad y que, según expresó, carecen de fundamento en el Derecho Internacional.

En consecuencia, llamó a la comunidad internacional a exigir el levantamiento de todas las sanciones contra Cuba, incluidas las secundarias, y a que el país sea retirado de la lista estadounidense de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo.

La representación china también cuestionó el uso de bloqueos económicos para obstaculizar el desarrollo de otros pueblos y limitar su derecho a satisfacer sus necesidades básicas. «Es inaceptable aplicar bloqueos económicos para obstaculizar el derecho a la subsistencia y el desarrollo de pueblos de otros países», afirmó.

Finalmente, reafirmó que China continuará apoyando a Cuba en la defensa de su soberanía, independencia y autonomía, así como de su derecho al desarrollo, y abogó por fortalecer la solidaridad y la cooperación internacional para construir un mundo pacífico y próspero.

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Foto: Granma

ETIOPÍA ADVIERTE SOBRE LOS EFECTOS DEL CERCO ECONÓMICO EN LOS SERVICIOS ESENCIALES

La representación de Etiopía ante la Asamblea General de las Naciones Unidas reiteró su preocupación por la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra Cuba, al considerar que generan dificultades económicas y humanitarias, afectan la disponibilidad de servicios esenciales y limitan la participación del país en los asuntos internacionales y económicos.

Al inicio de su intervención, la delegación etíope se sumó a las declaraciones pronunciadas en nombre del Grupo Africano, el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), así como del Grupo de los 77 y China.

«La solución pacífica de controversias y el respeto del Derecho Internacional son principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas», afirmó, y manifestó que las medidas unilaterales que no respetan ese documento deben ser examinadas por la comunidad internacional, especialmente por sus posibles consecuencias para la cooperación internacional y el desarrollo sostenible.

La representación etíope advirtió que las restricciones al acceso a insumos esenciales repercuten en el suministro de servicios básicos, limitan la capacidad de Cuba para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y atender sus prioridades nacionales, además de reducir sus posibilidades de responder a los efectos adversos del cambio climático.

Etiopía reiteró su posición de rechazo a las medidas coercitivas unilaterales contra Cuba, en correspondencia con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la necesidad de promover una cooperación internacional constructiva.

La representación reiteró su llamamiento a levantar las restricciones y pidió respetar el Derecho Internacional y la Carta de la ONU, en apoyo al bienestar y al desarrollo sostenible del pueblo cubano.

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GAMBIA RESPALDA EL LEVANTAMIENTO DEL BLOQUEO Y DESTACA LA COOPERACIÓN MÉDICA DE CUBA CON ÁFRICA

El representante de Gambia reiteró el apoyo de su país a la Resolución presentada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para poner fin al bloqueo contra Cuba y llamó a redoblar los esfuerzos internacionales para responder a los reiterados llamamientos a su levantamiento.

Señaló que las restricciones a las posibilidades de cooperación imponen cargas adicionales a las economías de los países e impiden atender plenamente las necesidades de sus pueblos. Asimismo, afirmó que el reclamo de Gambia se sustenta en los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.

Subrayó la importancia del diálogo, el entendimiento común y la cooperación internacional para respaldar las aspiraciones de desarrollo socioeconómico de todos los pueblos.

Al referirse a los vínculos entre Gambia y Cuba, destacó la contribución de la Isla al desarrollo sostenible de su país, particularmente mediante la asistencia médica y la capacitación de personal de Salud. También reconoció la solidaridad cubana con numerosos países en desarrollo, en especial de África, como expresión del espíritu de la cooperación Sur-Sur.

Finalmente, el representante gambiano reafirmó el compromiso de su país, como miembro del Movimiento de Países No Alineados, con la coexistencia pacífica y la solución diplomática de las diferencias. En ese sentido, alentó a redoblar los esfuerzos, incluidos los buenos oficios del Secretario General de la ONU, para avanzar hacia la normalización de las relaciones, y recalcó que el diálogo es esencial para alcanzar una cooperación efectiva y una paz duradera.

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EL BLOQUEO TAMBIÉN SOCAVA LA CONFIANZA Y LA COOPERACIÓN DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

«Han transcurrido más de seis decenios desde que se impusiera un bloqueo comercial, financiero y económico en contra de Cuba. En tajante contradicción de los principios que llevaron al establecimiento de las Naciones Unidas, la soberanía, la igualdad soberana, la no injerencia y la búsqueda de una prosperidad común», afirmó la delegación de Kenia.

Por este motivo, nuestros jefes de Estado y de Gobierno, con motivo de un periodo de sesiones de la Asamblea de la Unión Africana que tuvo lugar en febrero de 2026 en Adís Abeba, reiteraron su postura, donde se solicita que se levanten las sanciones que pesan sobre el pueblo y el Gobierno cubano, dio a conocer el funcionario.

«Este bloqueo viola, no solo el derecho de Cuba al desarrollo, sino que también socava la confianza y la cooperación que tanto necesita nuestra comunidad internacional dentro de un orden multilateral basado en reglas. El que se sostengan no está al servicio ni de la justicia ni de la paz internacional», aseguró.

«Tal y como lo dispusiera la resolución de la Asamblea de la Unión Africana, así como también la postura que ha sido la nuestra a lo largo de los años, Kenia va a votar a favor de la Resolución que tenemos ante nosotros. También nos aferramos a la esperanza de que este voto sea el último que deba llevar adelante la Asamblea sobre esta cuestión».

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ARGELIA LLAMA AL DIÁLOGO PARA PRESERVAR LA ESTABILIDAD Y LA PAZ

El representante de Argelia encomió el compromiso inquebrantable de Cuba con los principios de solidaridad, dignidad e independencia.

Señaló que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la Isla genera numerosas dificultades para el pueblo cubano, restringe los esfuerzos de desarrollo del país y socava su capacidad para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de aquí a 2030.

Expresó la profunda preocupación de su país por las graves consecuencias socioeconómicas de estas medidas coercitivas unilaterales, que repercuten negativamente en la soberanía, la libre determinación, la independencia y el desarrollo de Cuba.

Asimismo, la representación de Argelia, afirmó que esas medidas son contrarias al Derecho Internacional y a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

El representante reiteró la firme convicción de Argelia de que el diálogo, la diplomacia y la solución pacífica de las controversias constituyen el único camino sostenible y realista para resolver las diferencias, evitar una escalada y alcanzar la seguridad, la paz y la estabilidad.

Finalmente, instó a todas las partes a actuar con un elevado sentido de la responsabilidad para evitar que América Latina y el Caribe se vean expuestas a una mayor inestabilidad o a un incremento de las tensiones.

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BRASIL REAFIRMÓ SU VOTO A FAVOR DE LA RESOLUCIÓN DE CUBA

La delegación brasileña destacó que la Resolución presentada por la Isla aborda los efectos extraterritoriales sobre la soberanía de terceros estados y los intereses legítimos de sus ciudadanos y empresas a la luz de los principios de igualdad soberana, no intervención y libertad de comercio y navegación.

«Brasil también ha rechazado públicamente la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo de los Estados Unidos», afirmó.

El representante ante la ONU del gigante sudamericano afirmó que su país votará a favor de esa resolución. El objetivo que Brasil ha defendido reiteradamente sigue siendo poner fin al bloqueo y lograr que prevalezcan relaciones internacionales basadas en el diálogo y el respeto de la Carta de las Naciones Unidas».

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«HA LLEGADO LA HORA DE PONERLE FIN A ESTAS PRÁCTICAS INHUMANAS E ILÍCITAS»

«Esta es la trigésima cuarta vez que esta Asamblea reafirma su firme oposición al unilateralismo, las restricciones y las medidas coercitivas unilaterales impuestas por un gobierno que se coloca por encima del derecho internacional mientras continúa violándolo sistemáticamente y de una manera muy grave», manifestó la delegación iraní.

«A lo largo de seis decenios de imposición de medidas y de bloqueo de Estados Unidos en contra de Cuba se ha registrado una coerción en contra de un Estado independiente y soberano, lo cual ha impuesto hondo sufrimiento a su pueblo, socavando sus derechos humanos y obstaculizando su desarrollo».

La intensificación del cerco, «bajo el objetivo cínico de defender la democracia, es una contradicción profunda entre el objetivo que se persigue por un lado y sus consecuencias humanas devastadoras. Se trata de instrumentalizar como arma la democracia y no de fomentarla. Ningún gobierno tiene que dictar el futuro político de uno u otro Estado soberano».

«Hay que poner fin a este bloqueo inhumano e ilícito. Además, el pueblo cubano debe recibir reparaciones por parte del Estado que lo impone, teniendo en cuenta todos los daños en Cuba», señaló la delegación del país persa.

«La República Islámica de Irán reitera su oposición sin ambages a todas las sanciones en contra de Estados soberanos e independientes, incluida Cuba».

«Ha llegado la hora de que se dé curso a las resoluciones adoptadas por la Asamblea General con apoyo abrumador de la comunidad internacional. Hay que repudiar el bloqueo en contra de Cuba y exigirle a Estados Unidos que ponga fin al bloqueo económico, financiero y comercial.

«La cooperación internacional, la igualdad soberana y los vínculos amistosos entre naciones son los principios que se consagran en los artículos 1 y 2 de la Carta y que deben ser respetados. Y se está pisoteando todo esto, así como también el principio de no injerencia. Si bien la Carta pide que la cooperación internacional impere para resolver los problemas y que se fomente la cooperación, las medidas coercitivas unilaterales hacen todo lo contrario y también repercuten negativamente en la coexistencia pacífica».

«De hecho, las sanciones son un ejemplo de terrorismo económico, mientras que los bloqueos a mano militar son actos de agresión en contra del derecho internacional».

En su intervención, Irán reafirmó su «solidaridad inquebrantable para con el gobierno y el pueblo resiliente de Cuba en su lucha en contra del bloqueo y otras medidas coercitivas injustas. Vamos a seguir defendiendo la eliminación de estas medidas coercitivas unilaterales e instamos a la Asamblea que redoble sus esfuerzos para que estas medidas, incluida el bloqueo en contra de Cuba, lleguen a su fin inmediatamente.

«Ha llegado la hora de ponerle fin a estas prácticas inhumanas e ilícitas. El que prosigan no solo es un fracaso de la responsabilidad que nos cabe a todos, sino una manifestación inequívoca de atrocidad moral y humanitaria».

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«EL GOBIERNO DE CUBA DEBE RECIBIR TODO NUESTRO APOYO»

«Gabón nota con mucha preocupación el deterioro continuo de la situación humanitaria en Cuba, debido al mantenimiento y al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba desde hace más de 60 años. Estas medidas restrictivas atacan directamente sectores esenciales como el sector energético y dificultan la vida diaria de una población ya muy afectada por los recientes eventos climáticos y las catástrofes naturales».

«El Gobierno de Cuba debe recibir todo nuestro apoyo», afirmó esa delegación.

Insistió también que el impacto de las medidas coercitivas unilaterales «es desproporcionado. Ninguna población debería sufrir tantos obstáculos para tener acceso a artículos de primera necesidad o acceso al desarrollo, ni debería estar excluida de los mecanismos financieros internacionales».

Reconoció la contribución histórica de Cuba en materia de cooperación Sur-Sur, especialmente a través de su solidaridad médica bien conocida a nivel internacional que ha permitido ayudar y salvar millones de vidas en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo.

La delegación gabonesa reiteró su «llamado solemne para que se suspenda completamente y sin condiciones el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a este país amigo, que es Cuba».

«Hacemos votos para que el pueblo de Cuba pueda participar libremente y completamente en todos los intercambios internacionales para construir un futuro de prosperidad y de dignidad compartida».

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«CHILE ESTARÁ SIEMPRE DEL LADO DE LAS LIBERTADES»

Chile reiteró su rechazo a las medidas económicas, comerciales y financieras unilaterales contra Cuba, al tiempo que llamó a considerar también los factores internos que, al juicio del representante, inciden en las dificultades que enfrentan las familias cubanas.

En su intervención, el representante chileno afirmó que su país cree en el libre comercio como motor de desarrollo y bienestar, así como en un orden internacional basado en reglas. Recordó que la Carta de las Naciones Unidas confía solo al Consejo de Seguridad la responsabilidad de determinar cuándo y cómo la comunidad internacional adopta medidas coercitivas, y subrayó que ello «no es un tecnicismo, sino la garantía de que las decisiones que afectan a pueblos enteros las adopta una sola voluntad legítima».

Por esa razón, afirmó que Chile «no ha respaldado ni respalda las medidas económicas, comerciales y financieras unilaterales», y advirtió que las medidas de amplio alcance de este tipo «terminan recayendo sobre los más vulnerables de la población civil».

«Chile estará siempre del lado de las libertades, los derechos humanos y del pleno respeto al derecho internacional», concluyó.

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SUDÁFRICA DENUNCIA EL IMPACTO DEL CERCO PETROLERO CONTRA CUBA

Sudáfrica denunció ante la Asamblea General de Naciones Unidas las consecuencias del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, particularmente las restricciones al suministro de petróleo y sus efectos sobre los servicios de Salud y el funcionamiento de los hospitales.

El representante sudafricano advirtió que, apenas cuatro meses después del anterior debate sobre el tema, la situación de la Isla «lejos de mejorar ha empeorado», debido a las medidas estadounidenses, que dificultan el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y afectan especialmente a los sectores más vulnerables.

Durante su intervención, Sudáfrica respaldó las posiciones expresadas por el Grupo Africano, el Movimiento de Países No Alineados y el Grupo de los 77 y China.

Asimismo, reclamó la reanudación de las conversaciones entre La Habana y Washington, el levantamiento del bloqueo, incluida la Orden Ejecutiva 14380, la exclusión de Cuba de la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo y el cese de la aplicación de la Ley Helms-Burton.

La delegación sudafricana reafirmó, además, los históricos vínculos de amistad y solidaridad con Cuba, así como su defensa del multilateralismo, el derecho internacional y la soberanía de los Estados para decidir su propio desarrollo.

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LAOS: NINGÚN PAÍS DEBE SER PRIVADO DE ELEGIR SU DESARROLLO

La República Democrática Popular Lao reclamó ante la Asamblea General de Naciones Unidas el levantamiento inmediato del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, así como la exclusión de la Isla de la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo.

Durante su intervención, el representante reiteró la oposición de su país a las medidas coercitivas unilaterales, por considerarlas contrarias a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional.

El diplomático señaló que el bloqueo, mantenido durante más de seis décadas, ha provocado graves consecuencias socioeconómicas y dificultades para el abastecimiento de energía, alimentos y medicamentos, con afectaciones directas a la población cubana.

Asimismo, defendió el derecho de cada nación a elegir su propio modelo de desarrollo sin injerencias externas y sostuvo que el respeto a la soberanía y la libre determinación debe prevalecer en las relaciones internacionales.

Laos confirmó su respaldo al proyecto de resolución que exige poner fin al bloqueo estadounidense y abogó por el diálogo constructivo, basado en el respeto mutuo, como vía para resolver las diferencias entre los Estados.

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LAS MEDIDAS COERCITIVAS SON UN INSTRUMENTO PARA EL CASTIGO POLÍTICO

Malasia también expresó su profunda preocupación por el aumento de las restricciones al suministro de combustible y a las transacciones financieras en Cuba, así como por su aplicación extraterritorial contra terceros países y entidades que mantienen relaciones económicas legítimas con la Isla.

En su intervención durante el debate del proyecto de Resolución cubano contra el bloqueo, la delegación de Malasia subrayó que, más allá del impacto económico, «las consecuencias humanitarias para el pueblo cubano son cada vez más alarmantes».

Citó a UNICEF y al Programa Mundial de Alimentos, que advierten que las restricciones bancarias y las limitadas opciones de envío generan dificultades de suministro y elevan los costos para adquirir y procesar productos, lo que reduce la disponibilidad de bienes para atender a las comunidades vulnerables.

La escasez de combustible y los apagones, indicó, perturban el suministro de agua, la producción de alimentos, la sanidad y el saneamiento.

«El impacto alcanza también la educación. La UNESCO ha señalado que la escasez de combustible dificulta el transporte de estudiantes y maestros, mientras los apagones, que a veces duran hasta 20 horas al día, impiden el aprendizaje.

«Los servicios básicos en las escuelas, incluidos la comida y el agua, se han visto afectados. Para los niños con discapacidad, la falta de dispositivos de asistencia y de acceso a transporte especializado representa obstáculos adicionales», dijo.

Malasia reafirmó su posición de larga data y su apoyo a la resolución anual titulada «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por los Estados Unidos de América», y abogó por una suspensión inmediata e incondicional del cerco.

Las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos, sostuvo, son «un instrumento para el castigo político» que impone una carga adicional en el acceso a medicinas, energía y los servicios más básicos. Por ello, pidió rectificar estas acciones y avanzar hacia una resolución pacífica mediante el diálogo, en conformidad con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.

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TIMOR LESTE REITERA APOYO DE LARGA DATA AL FIN DEL BLOQUEO

Timor Leste resaltó que valora su amistad de larga data con Cuba y su solidaridad con ese país, incluido apoyo en materia de salud, educación y desarrollo de recursos humanos.

Se sumó a las preocupaciones manifestadas por otras delegaciones sobre las graves consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales prolongadas. La delegación de esa nación asiática, reiteró que el respeto de la soberanía de los Estados va de la mano con el respeto de la dignidad, el bienestar y las aspiraciones de los pueblos.

«En este sentido, entendemos que las consecuencias humanitarias de las medidas que afectan a la población civil deben ser examinadas con detenimiento por parte de la comunidad internacional».

«Timor Leste reafirma su apoyo de larga data para que se le ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto en contra de Cuba. Nuestra postura se ancla en los principios de la Carta de las Naciones Unidas y esperamos que el diálogo, la cooperación y el entendimiento mutuo imperen».

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LA PROXIMIDAD GEOGRÁFICA DEBE SER UN PUENTE DE COOPERACIÓN

«Durante tres decenios, la Asamblea General ha llamado una y otra vez a que se ponga fin al bloqueo económico, financiero y comercial en contra de Cuba», recordó la delegación angolana.

Ese país africano reiteró su apoyo a la Isla y expresó su honda preocupación ante las consecuencias socioeconómicas y humanitarias del bloqueo, sobre todo el acceso a los insumos básicos, medicación, energía, tecnología, así como también oportunidades de desarrollo.

«Estas restricciones también socavan los esfuerzos de Cuba en pos de la consecución de los ODS y también restringe el comercio y la cooperación legítimas», indicó.

La representación angolana recordó las palabras de su presidente durante el 81 periodo de sesiones de la AGNU, en septiembre último: «El bloqueo es la principal causa de la grave situación que encara Cuba y su pueblo y que se trata de una situación inhumana, injusta y contraria a los principios y normas del derecho internacional, llamamos una vez más a que se le ponga fin al bloqueo en contra de Cuba».

Para Angola –afirmó la delegación en esta oportunidad–, esta postura también refleja una responsabilidad histórica profunda que asumimos. Siempre recordaremos la contribución de Cuba a la liberación de Sudáfrica, sobre todo lo que contribuyó a los Acuerdos de Nueva York del 22 de diciembre de 1988. También sus aportaciones a la independencia de Namibia y al desmantelamiento del apartheid en Sudáfrica.

«También tenemos muy presente la solidaridad de larga data de Cuba en los ámbitos de la salud, la educación y el desarrollo humano, que ha redundado en beneficio de incontables comunidades en todo África. Reafirmamos nuestra oposición al bloqueo y también nuestro apoyo para que se elimine a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo».

«Creemos que hay que ir más allá en el seno de la comunidad internacional y no quedarnos en las diferencias políticas, sino buscar soluciones prácticas. La proximidad geográfica debe ser un puente de cooperación, en lugar de ser un motivo de confrontación».

Angola alentó a Estados Unidos y a Cuba a que reanuden un intercambio político constructivo y directo para poder normalizar las relaciones bilaterales, rigiéndose por la igualdad soberana, el respeto mutuo, la no injerencia y el reconocimiento de las preocupaciones nacionales legítimas.

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Foto: Granma

«LA PRESIÓN EN CONTRA DE CUBA ES UN CASO DE OPRESIÓN NEOCOLONIAL»

La Federación de Rusia se sumó a la declaración del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de Naciones Unidas, y a título nacional, añadió: «Hoy, la comunidad internacional se vuelve a convocar para marcar su postura ante una situación en la cual un Estado con mucho más poderío restringe la llegada de alimentos, insumos, medicamentos y combustible a otro país».

El representante ruso manifestó que muchos estados han sido víctimas de presión externa, «pero esto no puede cambiar la postura de la comunidad internacional», afirmó.

El bloqueo económico, financiero y comercial e ilícito que le impone Estados Unidos a Cuba desde hace más de 60 años ha llegado a niveles sin precedentes de presión económica y militar, agravado por el bloqueo al combustible, lo cual, aseguró, «tiene por objetivo quebrar al pueblo cubano».

Rusia denunció que buques que llevaban recursos energéticos fundamentales para la Isla están siendo frenados en aguas neutras, lo cual ha repercutido en la vida diaria de la población cubana.

Estados Unidos parece no darse cuenta de lo honda que es la crisis en la que ha sumido a Cuba, aseveró.

«Las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos aíslan a Cuba de mecanismos de intercambio y esto incide en la soberanía de terceros países. Esto es contrario a las reglas vigentes y causan daño a la economía mundial», significó.

Rusia denunció que, al arsenal de herramientas que Estados Unidos utiliza para ejercer presión en contra de Cuba, además de la asfixia económica, de las amenazas de intervención militar, de propaganda de ataque sicológico, aislamiento y sanción se suma una ilegítima orden de arresto para con el General de Ejército Raúl Castro Ruz, por parte de un magistrado de Florida.

«Esto demuestra cómo la presión en contra de Cuba es un caso de opresión neocolonial. El objetivo es que haya un colapso y un cambio de gobierno», sostuvo. Al respecto, remarcó que «es inaceptable categóricamente castigar a un pueblo y transformarlo en una política estatal. Y castigarlos porque han hecho una elección soberana sobre su propio desarrollo».

«Las declaraciones planteadas por el establishment estadounidense en cuanto a que las autoridades no pueden manejar sus propias fronteras es puro cinismo», subrayó.

«¿Algún país podría mantener a flote su situación socioeconómica en un contexto en el cual los recursos, la inversión, las transacciones están impedidas y uno está privado de recursos vitales, como por ejemplo acceso a la energía, o cuando se prohíben la importación de alimentos?», cuestionó.

A pesar de la presión sin precedentes que padece, Cuba sigue comprometido con la defensa de su independencia y su soberanía. Y mantener también la independencia de su política exterior, remarcó.

En ese sentido, Rusia remarcó que la Mayor de las Antillas participa respetuosamente de las relaciones internacionales, cumple fielmente con sus obligaciones jurídicas internacionales, contribuye a la solución de conflictos y también a negociaciones pacíficas. Los logros del pueblo cubano en el ámbito de la atención médica, de la farmacéutica, la educación, el deporte han sido reconocidos a nivel internacional.

«No podemos evitar preguntarnos, ¿qué otros logros podría haber alcanzado y qué nivel de bienestar podría gozar su pueblo si su desarrollo no se hubiera visto cejado de forma deliberada desde el exterior durante todo este tiempo? ¿Cuántas vidas se han perdido? ¿Cuántas iniciativas no llegaron a buen puerto a raíz de estas estos obstáculos creados artificialmente?», manifestó.

La delegación rusa expresó su solidaridad inquebrantable para con el pueblo valiente e indómito de Cuba, rigiéndose por los principios de la Carta de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta la inadmisibilidad de toda forma de discriminación, injerencia en los asuntos internos de los estados soberanos. «Rusia, junto con la abrumadora mayoría de la comunidad internacional, repudia las medidas restrictivas unilaterales e ilícitas de Washington en contra de la Habana».

Pidió también que se levante el bloqueo comercial, económico y financiero en contra de Cuba y que se ponga fin a la presión económica y castigo colectivo de su pueblo. Que se retire a la Isla de la libertad de esa lista de los dados en llamar estados patrocinadores del terrorismo. Apoyamos el proyecto de resolución e instamos a todas las delegaciones a hacer lo mismo, afirmó el país.

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NICARAGUA CONDENA EN LA ONU EL BLOQUEO DE EE. UU. CONTRA CUBA

El representante de Nicaragua ante Naciones Unidas ratificó el rechazo de su país al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, al que calificó como una política de asfixia económica y una agresión permanente contra el pueblo de la Isla.

Durante su intervención ante la Asamblea General, denunció que esa política viola las normas internacionales y desconoce la voluntad expresada reiteradamente por la mayoría de los Estados miembros.

El diplomático también cuestionó la actuación de los organismos internacionales frente a la continuidad y el recrudecimiento de las medidas estadounidenses, cuyos efectos, sostuvo, vulneran los derechos humanos de la población cubana.

Asimismo, destacó la capacidad de Cuba para mantener su desarrollo cultural y científico y compartir sus avances con otros pueblos, pese a las dificultades económicas que enfrenta.

El representante nicaragüense confirmó que su país votará a favor de la resolución que exige poner fin al bloqueo y reclamó que Naciones Unidas cumpla los principios que dieron origen a la organización.

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CUBA RECHAZA ACUSACIONES DE EE. UU. EN NACIONES UNIDAS

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, respondió este martes a las acusaciones del embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, durante el debate de la Asamblea General sobre el proyecto de Resolución que exige el fin del bloqueo económico, comercial y financiero contra la Isla.

En su intervención, Waltz responsabilizó injustificadamente a las autoridades cubanas de las dificultades económicas que enfrenta la población y negó la existencia del bloqueo impuesto por su Gobierno contra la Isla.

Asimismo, cuestionó la cooperación médica internacional de Cuba y formuló acusaciones sobre el destino de la ayuda humanitaria enviada por EE. UU.

Ante las declaraciones, Rodríguez Parrilla solicitó una moción de orden y reclamó a la presidencia de la Asamblea General que llamara al orden al diplomático estadounidense por las ofensas dirigidas a la delegación cubana.

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«Estados Unidos no solo miente de manera grosera y prepotente: también falta a la dignidad de los Estados miembros, ejerce presiones y ofende la dignidad del pueblo y del gobierno de Cuba», expresó el Canciller.

El Jefe de la diplomacia cubana rechazó los argumentos de Washington y denunció las presiones ejercidas sobre otros Estados miembros en el contexto de la votación de la Resolución contra el bloqueo.

Rodríguez Parrilla también reclamó que se permita a los ciudadanos estadounidenses viajar libremente a Cuba, en respuesta a las referencias de Waltz sobre los destinos turísticos de la Isla.

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CUBA NO SUPONE AMENAZA PARA NINGÚN PAÍS

Las medidas coercitivas unilaterales contra Cuba tienen como «claro objetivo empeorar las condiciones de vida de forma patente y limitar, escasear el acceso a los insumos necesarios para el día a día, incluidos los energéticos», denunció la representación del Grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas.

Alertó sobre la gravedad de la crisis energética que azota a la Isla. Cuba recibió solo un buque carguero de crudo, mientras la población enfrenta apagones prolongados. El impacto en la atención médica es, según el informe del Secretario General, «muy marcado»: la esperanza de supervivencia de los niños afectados por cáncer cayó del 85 % al 65 %, y se reportan problemas en la salud materno-infantil y en los recién nacidos.

La situación afecta a 30 000 niños que necesitan recibir sus vacunas, a miles de pacientes que dependen de tratamientos de hemodiálisis y a miles de mujeres que requieren cuidados prenatales, puntualizó.

Asimismo, denunció que 7 000 contenedores de alimentos, insumos para programas energéticos, tratamiento de agua y medicación permanecen estancados, debido a las medidas.

La delegación rechazó también la campaña lanzada para desacreditar la cooperación médica cubana internacional y ejercer presión sobre los gobiernos destinatarios, en particular los de países en desarrollo, «denigrando la labor que realizan estos médicos» como ocurrió durante la pandemia de la COVID-19.

Expresó su «hondo agradecimiento y reconocimiento» a los profesionales de la Salud cubanos que han brindado atención de alta calidad a millones de personas en el mundo, y rechazó todo intento de interferir en esa cooperación por motivos políticos.

En cuanto a la inclusión de Cuba en la lista unilateral de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, calificó la designación de «engañosa» y carente de sentido, y respaldó su eliminación, tal como indica el Secretario General en su informe. Esa designación, precisó, ha impuesto más restricciones al país, desalentando el envío por barco de productos y repercutiendo en las transacciones bancarias.

El Grupo de amigos de la Carta de las Naciones Unidas reafirmó su compromiso con la plena aplicación y defensa de los principios y propósitos consagrados en la Carta, incluidos la igualdad soberana de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, la no injerencia en los asuntos internos, la solución pacífica de controversias y el derecho a la libre determinación.

«Cuba no puede suponer amenaza para ningún país. Siempre ha abogado por una coexistencia pacífica, por la soberanía de igualdad», concluyó la delegación, al advertir que quienes amenazan a Cuba parecen no entender que «no hay otra opción que el diálogo».

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ES IMPERIOSO PONERLE FIN AL BLOQUEO

Uruguay, en representación del G-77 y China, manifestó su preocupación por el impacto en el pueblo cubano del bloqueo, así como su ampliación extraterritorial, especialmente mediante la plena aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton.

«La aplicación de esta Ley es una clara transgresión de la libertad de comercio entre naciones debido a su propósito intimidatorio a cualquier transacción comercial o inversión entre cualquier país y Cuba. La persecución de las transacciones financieras cubanas en jurisdicciones de terceros países ha tenido un enorme efecto disuasorio en términos económicos y esto ha continuado», denunció.

«La limitada inversión extranjera y la dificultad de acceso a créditos de desarrollo se traduce directamente en dificultades económicas y sufrimiento humanitario para el pueblo cubano. Como resultado de estas medidas unilaterales, será imposible que Cuba emprenda con éxito el camino hacia el desarrollo sostenible previsto en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Al que todos los Estados miembros se han comprometido a apoyar», sostuvo.

«Respecto al anuncio del gobierno de Estados Unidos de nuevas medidas para endurecer aún más el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, incluyendo acciones destinadas a obstaculizar el suministro de petróleo al país y la imposición de sanciones de terceros países que mantengan relaciones comerciales legítimas con Cuba, que tienen efectos extraterritoriales muy claros, el Grupo subraya que estas medidas contravienen los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, y del multilateralismo, la cooperación económica internacional y el orden internacional basado en normas no discriminatorio, abierto, justo y equitativo con la Organización Mundial del Comercio en su núcleo».

Puntualizó también que, al mismo tiempo, esta situación agrava las dificultades de Cuba para realizar operaciones financieras y comerciales, lo cual amenaza el sustento y la integridad de la población cubana. «El G77 y China están muy preocupados por las graves consecuencias humanitarias y de desarrollo que estas restricciones tienen sobre el acceso a la energía en Cuba».

El Grupo instó, además, a que se elimine a la nación caribeña de la lista de países que supuestamente son patrocinadores del terrorismo.

«Cuba es un socio activo de larga data de los miembros del Grupo para la promoción de la cooperación Sur-Sur. Gracias a los esfuerzos realizados por Cuba, muchos países dentro del Grupo han desarrollado su potencial científico y técnico. Todo lo que conocemos de Cuba es amistad y solidaridad».

La inclusión de Cuba en esa lista es uno de los elementos que contribuyen a afianzar el bloqueo. Por ello, ha sido muy difícil para la Isla participar en operaciones bancarias internacionales, independientemente de que sean estatales o privadas, lo cual tiene consecuencias muy graves para el desarrollo del pueblo cubano, señaló.

«El Grupo reconoce la contribución positiva y de larga data de la cooperación médica internacional cubana, y la solidaridad a la hora de salvar vidas de millones de personas en el mundo entero, en particular, aunque no exclusivamente, en países en desarrollo. Cuba ha contribuido a la comunidad internacional a lo largo de los decenios. Su asistencia para con otros países es ejemplar en materia de cooperación Sur-Sur».

A sabiendas de ello, la organización rechazó toda medida coercitiva unilateral, y todo intento de socavar esa cooperación y solidaridad médicas internacionales por motivos políticos o de otra índole. Asimismo, reiteró que no podrá haber desarrollo sostenible sin paz ni tampoco paz sin desarrollo sostenible.

«Es imperioso que se levante el bloqueo, sobre todo teniendo en cuenta que esta es la trigésimo cuarta vez en la cual la Asamblea General ha adoptado resolución en la que se solicita esta cuestión. El Grupo, por ende, insta a que se levante sin condiciones y de forma total el bloqueo, incluidas las medidas que tienen efectos extraterritoriales».

«Ponerles fin a estas restricciones no solo es fundamental para el desarrollo de Cuba y el bienestar de su pueblo, sino también para el respeto de la Carta de las Naciones Unidas y la credibilidad del multilateralismo», afirmó.

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Foto: Granma

EL BLOQUEO HACIA CUBA ES CUESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS

En nombre del Grupo Africano, el representante de Namibia reafirmó este martes su postura histórica contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba, al intervenir en el Debate de la Asamblea General previo a la votación del proyecto de Resolución cubano.

En su alocución, la representación africana recordó que durante años «esta Asamblea ha lanzado un llamado con una rotunda mayoría» para poner fin al cerco, y subrayó que en julio último el órgano acordó reabrir el tema como parte de un debate adicional, dada la gravedad de la situación y el deterioro acumulado. «La preocupación sigue estando intacta», afirmó.

El Grupo Africano se refirió al más reciente informe del Secretario General de la ONU sobre Cuba, que documenta «daños a la economía sin comparación», especialmente en atención médica, producción de alimentos, transporte y generación energética.

Las restricciones al combustible –recordó– han provocado apagones prolongados en toda la Isla, mientras servicios básicos y hospitales enfrentan grandes dificultades para funcionar.

Asimismo, expresó su preocupación por las consecuencias extraterritoriales de estas medidas, que obstaculizan operaciones financieras y comerciales lícitas de bancos y empresas de terceros países con Cuba, en contravención de las reglas internacionales que rigen el comercio entre Estados.

En ese sentido, citó el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15 y advirtió que tales efectos «socavan la cooperación internacional y crean obstáculos adicionales a la consecución de los ODS».

La postura de África, señaló, «está zanjada». En febrero de 2026, la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana reafirmó por 17 años consecutivos su llamamiento a levantar el bloqueo y expresó su preocupación por la inclusión de Cuba en la lista unilateral de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, lista de la que el Grupo Africano favorece su eliminación.

La intervención evocó los lazos históricos de solidaridad. El apoyo de Cuba a los pueblos africanos en sus luchas por la libertad y la independencia, la labor de los médicos cubanos durante el brote de ébola en 2014, y la contribución actual de médicos y docentes en el continente, así como la formación de numerosos profesionales africanos en universidades cubanas.

El Grupo Africano afirmó su compromiso con la soberanía y la independencia territorial de Cuba conforme al derecho internacional, y sostuvo que las diferencias entre Estados deben resolverse mediante el diálogo, el respeto mutuo y la igualdad soberana. Manifestó, además, su beneplácito por una eventual reanudación de las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos.

«El Grupo Africano va a votar a favor del proyecto de Resolución» y alienta a todos los miembros de esta Asamblea a hacer lo propio, expresó, al tiempo que llamó a que se levante el bloqueo «en su totalidad para que Cuba pueda impulsar su independencia con paz y dignidad».

Insistió en que el bloqueo no es una cuestión meramente política y económica, sino que «tiene que ver con derechos humanos y dignidad», y calificó las medidas coercitivas unilaterales de carácter genocida, por socavar la soberanía de los Estados y la libre determinación de los pueblos.

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MNOAL: CUBA NO REPRESENTA NINGUNA AMENAZA PARA LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONAL

La representación de Uganda intervino en nombre de los 120 estados del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) y recordó el apoyo abrumador y la solidaridad que la Asamblea General ha expresado históricamente hacia el pueblo de Cuba.

Cada octubre la mayor parte de los Estados miembros de esta organización votó a favor de la Resolución cubana. Lamentablemente, a pesar de este mandato claro de la Asamblea General, el Movimiento de los No Alineados ha visto que se ha fortalecido el bloqueo contra Cuba en los últimos meses y ese es un grave obstáculo para normalizar las relaciones entre ambos países, puntualizó.

En ese sentido, el Mnoal expresó su profunda preocupación por las medidas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos este año, que equivale a un bloqueo sin precedentes contra la República de Cuba, incluyendo medidas para obstruir el suministro de combustible al país, castigar los países que tiene relaciones comerciales con la Mayor de las Antillas y la imposición de sanciones contra compañías, bancos y entidades extranjeras, incluso si sus negocios en Estados Unidos no están relacionados con Cuba.

«Estas medidas, afirmó, amplían el efecto extraterritorial del bloqueo y afectan de manera adversa, no solo a Cuba y a su pueblo, sino también a terceros Estados, así como las relaciones económicas internacionales y constituyen una violación flagrante de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional, el sistema comercial multilateral y los principios y normas que gobiernan las relaciones amistosas entre los Estados».

La representación de Uganda también manifestó su preocupación por el daño humanitario cada vez mayor causado por las medidas coercitivas unilaterales más recientes contra el pueblo cubano, que constituyen una forma de castigo colectivo, así como su efecto devastador sobre todos los sectores críticos de la economía cubana, incluyendo la sanidad, el sistema educativo, el suministro la electricidad, la nutrición, la agricultura, el comercio y la vida diaria de los cubanos comunes.

Hizo hincapié en el cerco petrolero, que ha generado consecuencias muy graves para la producción de electricidad y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. «Los apagones prolongados han afectado hospitales, escuelas, sistemas de distribución de agua e instalaciones de mantenimiento de alimentos».

«Los servicios de transporte público han sufrido perturbaciones muy importantes mientras que la producción de artículos agrícolas y las redes de distribución de alimentos han sido impactadas muy gravemente. Cuba solo recibió un tanquero de petróleo durante los últimos diez meses», sostuvo.

«En este periodo, más de 40 bancos extranjeros se han rehusado a realizar transacciones con Cuba, mientras que más de 140 transferencias internacionales banqueras han sido bloqueadas, incluso pagos para la adquisición de tecnología de energía solar y eólica», informó.

De esa forma, el Movimiento reiteró su llamado al gobierno de Estados Unidos para que ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, que representa un impedimento de gran envergadura para su pleno desarrollo y que elimine las medidas unilaterales adicionales impuestas desde 2017, incluyendo la designación unilateral y arbitraria de la Isla como Estado patrocinador del terrorismo.

«El Mnoal reconoce que el Cuba no representa ninguna amenaza para la paz y la seguridad internacional, y subraya la contribución positiva de la cooperación médica internacional de Cuba y su solidaridad para salvar la vida de millones de personas en todo el mundo y sus esfuerzos para promover la paz regional e internacional».

Se opuso, de igual forma, a actos o amenazas de agresión o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier país. «El Movimiento de los No Alineados exhorta a la Asamblea General, como órgano más representativo de las Naciones Unidas, a que movilice esfuerzos para impedir una agresión militar contra Cuba, un miembro fundador de nuestro movimiento y que mantenga la paz».

De igual forma, recordó la Declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, precisamente hecha en La Habana en 2014. «Reiteramos que todos los países deben abstenerse de ejercer presión o coerción sobre otros países, incluso la agresión o cualquier acto que involucre el uso de la fuerza de manera directa o indirecta, y la aplicación o promoción de cualquier medida coercitiva unilateral que contravenga el orden internacional o que sean compatibles con él, para los fines de obligar a un Estado a subordinar sus derechos soberanos u obtener cualquier beneficio».

El Mnoal llamó a la comunidad internacional a seguir trabajando de manera conjunta para eliminar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, por su carácter ilegal y sus consecuencias extraterritoriales y le pidió al Gobierno de la nación norteña a que se atenga en cualquier escalada contra la soberanía, la integridad territorial, la independencia política y la libre determinación del pueblo de Cuba.

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Por trigésimo cuarta ocasión, la AGNU lleva a consideración de los países miembros el proyecto de resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, que se votará este miércoles 28 de octubre.

El debate comenzó con la intervención del representante de Singapur, en nombre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Asean), para expresar su apoyo al proyecto de resolución presentado por la Isla.

Desde 1992 la Asamblea General ha aprobado constantemente esta Resolución por una mayoría abrumadora, aseguró el representante de Singapur. El apoyo de los miembros de las Naciones Unidas a esta resolución durante más de tres décadas refleja el firme compromiso de la comunidad internacional con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas a favor de la igualdad soberana, la no interferencia, la no intervención y la solución pacífica de disputas, para preservar la paz, la seguridad y la justicia internacionales.

«La Asean, afirmó, ha adoptado una posición coherente al pedir la suspensión del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba lo antes posible. Reiteramos nuestra firme convicción de que las diferencias entre estados deben resolverse mediante un diálogo y compromisos significativos y no mediante confrontación o aislamiento», remarcó.

Además, se refirió al panorama preocupante del empeoramiento de la situación socioeconómica en Cuba. «Las restricciones derivadas del bloqueo han agravado las dificultades que enfrentan sectores clave de la economía cubana y han afectado el desarrollo económico y social del país. La Asean está particularmente preocupada por el impacto del bloqueo sobre el pueblo cubano, especialmente sobre alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales».

«Han pasado 34 años desde que esta Asamblea General adoptó esta Resolución por primera vez. La Asean se une a los demás miembros de esta Asamblea para registrar nuestro llamamiento, para que Estados Unidos suspenda su bloqueo económico, comercial y financiero unilateral contra Cuba lo antes posible y que se retire a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo».

De igual forma, exhortó a ambas partes a que entablen un diálogo abierto y constructivo sustentado en el respeto mutuo y los intereses comunes.

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Octubre bien podría llamarse el mes de la verdad, en el que caen las máscaras. Cada año, cuando el calendario llega a su décima hoja, Cuba se convierte en una suerte de suero contras las mentiras. En 2026 la concentración de la «medicina» es abundante, a fin de contrarrestar la «enfermedad» que azota la Casa Blanca.

Este 27 de octubre, la Mayor de las Antillas llega a la Asamblea General de la ONU con un informe colmado de cifras que han aumentado aceleradamente. Y más que con números, llega con dolorosas historias que son el día a día de un pueblo que se niega a doblegarse.

Equipos médicos que hacen complejas operaciones con lámparas recargables, niños y jóvenes que estudian en la oscuridad, familias que procuran el bocado diario porque el refrigerador no tiene frío… El bloqueo tiene muchos nombres y rostros.

No es propaganda, como le han mal llamado desde Washington. Es una realidad palpable que habita en cada hogar de la nación caribeña: que entra sin llamar a la puerta, atraviesa el televisor apagado de la sala, llega a la cocina plagada del olor del carbón, se instala en las pilas sin agua, en los cuartos en penumbras. Y también cruza fronteras, en su expresión más extraterritorial.

Se trata de una persecución declarada. Ya ni siquiera lo niegan. Así lo demuestran documentos presentados recientemente por el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.

A sabiendas de que no pueden destruir la Isla desde adentro, han puesto también su empeño en chantajear a todo aquel que tenga algún vínculo solidario o comercial con ella. Acuden sin escrúpulos a su poderío tecnológico, militar, comercial, para recordarles o advertirles a los gobiernos qué podría pasarles si su voto es un «sí» a favor de poner fin al bloqueo.

Han declarado que Cuba es una amenaza, pero son ellos los que coaccionan, presionan, intimidan…

Cuando la tierra de Martí presente su informe en las Naciones Unidas, esta vez habrá pasado por un debate adicional celebrado en julio, en el que las

voces de muchos países no se dejaron silenciar. Habrá tenido la constancia del informe de la Relatora Especial sobre Medidas Coercitivas Unilaterales, que el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo multilateral pudo conocer. No lo dijo Cuba, lo comprobó la ONU con toda crudeza.

Hubo también recientemente un Foro de la sociedad civil cubana de las Naciones Unidas contra el bloqueo, en el que se catalogó al añejo cerco como «el ejercicio más cruel y despiadado de reconcentración de toda una población». Y se llevó a cabo una audiencia parlamentaria pública, en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, porque sí, son muy sensibles los efectos de esa política genocida en la Salud Pública.

Entonces, ¿quién es el mentiroso? Si el objetivo de Washington es el Gobierno cubano, ¿por qué es la supervivencia del pueblo la que está en juego?

En la ONU, este miércoles, cuando cada país dé su voto, no solo estará tomando una postura sobre la resolución de Cuba, sino también sobre el destino de todas las naciones.

Laura Mercedes Giráldez/Granma

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