Revelan primera hipótesis sobre posible causa del mortal accidente de trenes en España

El choque de trenes registrado en España pudo haber sido causado por un error humano, según informa El País, citando fuentes cercanas a la investigación.

La colisión entre un tren de Renfe y otro de Iryo, ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), habría sido provocada por un «error humano de un operador de Adif ante una avería del sistema principal de señalización», según dijeron fuentes del Ejecutivo citadas por el medio.

El diario señala que el sistema de circulación está automatizado y el movimiento se detuvo por una avería, pero el paso a control manual habría permitido reanudar el servicio sin verificar las condiciones, lo que derivó en el accidente.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se pronunció tras el grave accidente de trenes en Toledo, indicando que permanece en constante contacto con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

«Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias»

El Gobierno de Madrid canceló todos sus actos de este miércoles. Además, se aplaza, la rueda de prensa de aprobación de los presupuestos generales de 2027 convocada inicialmente para esta jornada tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Aumenta a 50 el número de víctimas mortales en la grave colisión de dos trenes en Toledo, España, según medios locales

En total, 544 pasajeros viajaban en los dos trenes siniestrados en la provincia de Toledo, comunicó la portavoz del Gobierno de Castilla y la Mancha, Esther Padilla

Tomado de Alma Plus TV

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