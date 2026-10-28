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Cárdenas: Camilo continúa vivo

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Camilo Cienfuegos #Cárdenas #Cuba #Homenaje #Matanzas

Este 28 de Octubre, aniversario 67 de su desaparición física, el homenaje a Camilo Cienfuegos se disemina por la ciudad de Cárdenas.

Centros laborales y de estudio, recuerdan al Señor de la Vanguardia, ese cubano cabal que tiene hoy réplicas en el actuar de miles de hombre y mujeres.

Camilo Cienfuegos Gorriarán posee un lugar especial en Radio Ciudad Bandera, Emisora que visitó en su paso hacia el Central Dos Rosas, donde Fidel Castro Ruz pronunció un discurso pro Reforma Agraria.

Hoy regresarán las flores al mar para Camilo, El Señor de la Vanguardia día. Su pérdida significó un duro e inolvidable golpe, solo mitigado por la certeza de que la fuerza de su ejemplo y accionar no envejecen ni desaparecen, porque en el pueblo, como dijera Fidel, hay muchos Camilos.

Tomado de Radio Ciudad Bandera 

 

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By Redacción TV Yumurí

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