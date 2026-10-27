Cine, Brasil y homenajes en cartelera de festival en Cuba

Según medios de prensa, este año la filmografía del gigante sudamericano adquirirá un especial protagonismo en la cita, que a lo largo de estas casi 50 ediciones ha hecho gala de la excelente factura e impacto del séptimo arte brasileño en Cuba.

El programa incluye encuentros de pensamiento para reflexionar sobre el empleo de la inteligencia artificial en el cine, ello como parte del Sector

Industria, que a su vez acogerá el cuarto Foro de Animación Latinoamericana y

Caribeña Juan Padrón in Memoriam.

La alianza con Nuevas miradas y con el Taller

Oportunidades y desafíos del audiovisual conforman un espacio propicio para nutrirse de las experiencias y modos de hacer de profesionales del universo cinematográfico.

El festival homenajeará además al destacado realizador cubano Julio García Espinosa (1926-2016) en el año de su centenario, cuya obra y pensamiento han guiado el desarrollo del cine en la nación caribeña.

Su impronta muestra frutos en el más importante evento del séptimo arte en la región, el cual dirigió entre los años 1983 y 1991; unido a su labor como presidente del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) y a su aporte en la concepción de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de Los Baños.

Del 3 al 13 de diciembre, La Habana volverá a ser el epicentro de un cine que encuentra en el público un motivo para seguir creciendo, y en cada historia la inspiración que permite narrar realidades con talento, visión sensible y crítica. (ALH)

Tomado de Prensa Latina