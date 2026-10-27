Exposición Resistiré en la Galería de Colón

La galería de arte José Miguel González Jiménez, de Colón, recibió con benéplacito al artesano artista Luis Octavio Hernández Rodríguez para presentar su muestra personal Resistiré.

Emotivas resultaron las palabras de bienvenida de la especialista del Consejo Provincial de las Artes Plásticas Patricia Muñoz Ramos, como reconocimiento a las más de tres décadas de creación artística de Luis Octavio y la caracterización del trabajo en piel reflejada en cada una de las piezas como una verdad hecha con las manos, cosida con paciencia, templada de vida, con la belleza que nace de la entrega como símbolo de victoria, destacó.

La visión del artista reúne el testimonio de una realidad llevada al gesto expresivo y verbal de una sola palabra unida a su propia fortaleza: Resistiré.

Según compartió la considera un escape en una palabra tan común para los cubanos sobre la alternativa de creatividad.

Cada trabajo nace en residuos que van quedando de piezas utilitarias que siempre guarda y descubre una forma de expresión que encuentra textura y encanto.

Resistiré ofrece una gama de tonalidades y colores que evocan el compromiso del artista resumido en una narrativa simbólica y real de su vida personal y el inquebrantable compromiso social.

La muestra permanecerá en la galería de arte hasta mediados del próximo mes para ser apreciada por el público colombino. (ALH)

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