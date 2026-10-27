Bloqueo contra Cuba vuelve a examen en la ONU

El máximo órgano deliberativo de las Naciones Unidas debatirá y votará aquí la resolución a partir del informe presentado por Cuba sobre la necesidad de poner fin a esa política de asfixia que, tras la llegada de la administración de Donald Trump, en enero de 2025, se ha recrudecido a niveles sin precedentes.

“Nuestra realidad está profundamente marcada por el injusto bloqueo económico, comercial y financiero que tiene un impacto devastador en nuestra economía y es el principal obstáculo a nuestro desarrollo sin duda alguna, además de ser una violación masiva flagrante y sistemática de los derechos humanos de todo un pueblo, expresó a Prensa Latina, la viceministra de Relaciones Exteriores Anayansi Rodríguez, integrante de la delegación presidida por el canciller Bruno Rodríguez.

Por su parte, el representante permanente, embajador Ernesto Soberón, anticipó que «Cuba llega a la AGNU con la legitimidad de una demanda justa, sostenida durante décadas y con un amplio respaldo internacional».

El diplomático dijo que la nación caribeña no es una amenaza, el bloqueo sí; y frente al chantaje y la prepotencia -enfatizó-, la comunidad internacional volverá a elegir la verdad, dignidad y solidaridad internacional.

Este año -advirtió-, la votación tendrá lugar en un contexto especialmente grave, marcado por el reforzamiento como nunca antes de la política de castigo colectivo contra Cuba, incluyendo un cerco energético y sanciones secundarias a terceros países.

A este escenario “se añade una ofensiva sin precedentes del Departamento de Estado, la Misión Permanente de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas (USUN) y las Embajadas estadounidenses alrededor del mundo para intentar alterar la voluntad soberana de los Estados miembros y debilitar los tradicionales niveles de apoyo alcanzados por nuestra resolución”, acotó.

El debate de este martes y miércoles “trascenderá el nivel de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, al tratarse de un tema de interés para la Asamblea General, incluido en su agenda por más de 30 años, que concita altos niveles de participación y amplia representatividad regional”, señaló Soberón.

La dimensión humana de esta agresión continua de los Estados Unidos no puede ocultarse, indicó el representante del país caribeño ante el organismo multilateral.

“Los prolongados apagones, las dificultades para acceder a medicamentos, alimentos y agua potable, y las afectaciones a los servicios de salud evidencian el impacto de una política genocida que castiga a toda la población”, enfatizó.

El pasado año, la resolución obtuvo 165 votos a favor, siete en contra (Argentina, Estados Unidos, Hungría, Israel, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania) y 12 abstenciones (Albania, Bosnia y Herzegovina, Costa Rica, Chequia, Ecuador, Estonia, Letonia, Lituania, Marruecos, Moldavia, Rumanía y Polonia).

En el primer día de debate hablará más de una treintena de oradores. Mañana será la votación. La Asamblea General pedirá por trigésimo cuarta vez que termine ese castigo colectivo, una imposición unilateral que Cuba ha denunciado desde 1992. (ALH)

Tomado de Prensa Latina