Conmemoran Día del Jurista Cubano en Matanzas

Profesionales matanceros celebraron el día del trabajador jurídico con un acto político-cultural efectuado en la Sala de Conciertos José White de la urbe yumurina.

En el evento entregaron reconocimientos a las delegaciones de base más destacadas del territorio por sus resultados integrales. El estímulo colectivo distinguió a la Dirección Provincial de Justicia, a los Bufetes Colectivos Número Uno y Número dos de Matanzas. De igual forma, la Fiscalía Provincial de Matanzas y el Tribunal Provincial Popular recibieron el agasajo por su desempeño institucional.

La jornada contó con un momento cultural por parte del Coro de Cámara de Matanzas. El Presidente de la Unión de Juristas en la provincia, Raúl Francia Cabarroca destacó el compromiso ético de los profesionales del derecho en el complejo escenario socioeconómico actual.

La fecha dedicada a reconocer la labor de quienes, desde las más diversas esferas del ejercicio del Derecho, contribuyen al fortalecimiento de la institucionalidad y la protección de los derechos de los ciudadanos. El acto estuvo presidido por el Primer Secretario del Partido en la provincia Mario Sabines Lorenzo, la gobernadora del territorio Marieta Poey Zamora y jefes de organismos del Sector Jurídico en Matanzas.

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