Destacados Matanzas tvyumuri

Conmemoran Día del Jurista Cubano en Matanzas

Por Brian Alonso Hernández 0 Comentario #Día del Jurista Cubano #Matanzas. TV Yumuri #Unión de Juristas de Matanzas #Unión Nacional de Juristas de Cuba

Profesionales matanceros celebraron el día del trabajador jurídico con un acto político-cultural efectuado en la Sala de Conciertos José White de la urbe yumurina. 

En el evento entregaron reconocimientos a las delegaciones de base más destacadas del territorio por sus resultados integrales. El estímulo colectivo distinguió a la Dirección Provincial de Justicia, a los Bufetes Colectivos Número Uno y Número dos de Matanzas. De igual forma, la Fiscalía Provincial de Matanzas y el Tribunal Provincial Popular recibieron el agasajo por su desempeño institucional.

La jornada contó con un momento cultural por parte del Coro de Cámara de Matanzas. El Presidente de la Unión de Juristas en la provincia, Raúl Francia Cabarroca destacó el compromiso ético de los profesionales del derecho en el complejo escenario socioeconómico actual.

La fecha dedicada a reconocer la labor de quienes, desde las más diversas esferas del ejercicio del Derecho, contribuyen al fortalecimiento de la institucionalidad y la protección de los derechos de los ciudadanos. El acto estuvo presidido por el Primer Secretario del Partido en la provincia Mario Sabines Lorenzo, la gobernadora del territorio Marieta Poey Zamora y jefes de organismos del Sector Jurídico en Matanzas.

Post Views: 38

By Brian Alonso Hernández

Entradas relacionadas

Ciencia Educación Matanzas tvyumuri

Premian ganadores del Concurso ConCienci@Verde

Iris Quintero Zulueta
Destacados Matanzas tvyumuri

Continúa labor sanitaria Red de Apoyo a Comunidades Vulnerables y de Difícil Acceso en Colón

Iris Quintero Zulueta
Cuba Destacados

Disponibles cuatro proyectos de ley para consulta ciudadana

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Ciencia

OpenAI planea convertir ChatGPT en una superaplicación

Deportes

Revocan boletos para aficionados iraníes en Estados Unidos

Cultura

Lizt Alfonso Dance Cuba: ¡Mil niños en escena…y más!

Ciencia Educación Matanzas tvyumuri

Premian ganadores del Concurso ConCienci@Verde