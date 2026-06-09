Premian ganadores del Concurso ConCienci@Verde

La premiación del Concurso Infantil y Juvenil ConCienci@Verde se realizó en Colón a propósito de la jornada por el Día del Medio Ambiente. El evento auspiciado por la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, la Organización de Pioneros «José Martí» y la Delegación del Ministerio de la Agricultura tiene entre sus objetivos contribuir al cuidado y preservación del entorno natural.

Según explicó Suyín González Alonso, vocal de Capacitación del Ejecutivo de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales en Colón, se recibieron 82 trabajos y se premiaron 14, los niños mostraron el amor por la naturaleza y el medio ambiente.

Los ganadores a través de las Artes Plásticas y la literatura reflejaron mensajes de la armonía con la naturaleza.

Entre los premiados con el primeros lugares por las categorías establecidas según la edad, Lismary Bacallao López, Analia Batista Pérez, Alejandra Edick González Jiménez, Cristofer Quiñones Edrosa, Sisnay Zapata Fernández y Gabriel Alejandro Alcolea González.

La actividad se realizó en coordinación con varios organismos y entidades como la escuela ramal del Ministerio de la Agricultura, el centro universitario municipal » Pelayo Villanueva», el servicio estatal forestal, la delegación municipal y provincial de la agricultura , jóvenes de la Red Juvenil Comunitaria, agentes dinamizadores de la Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional, estudiantes, profesores y representantes de la Cooperativa de Créditos y Servicios «Carlos Manuel de Céspedes».

Destacó durante el evento la proyección de audiovisuales y la actuación de proyectos de los centros escolares «Josefa Álvarez» y » 26 de Julio».

El Concurso Infantil ConCienci@Verde, con 20 años de creado dedicó la edición de 2026 al aniversario 39 de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales.

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