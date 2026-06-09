Cultura

Lizt Alfonso Dance Cuba: ¡Mil niños en escena…y más!

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #Cultura #Lizt Alfonso Dance Cuba
Los Talleres Vocacionales y el Ballet Infantil y Juvenil de Lizt Alfonso Dance Cuba (LADC) presentarán próximamente el espectáculo “¡Mil niños en escena…y más!”, con el cual culminarán el curso 2025-2026, informó hoy la compañía.

La celebración tendrá lugar en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional los días 13 y 14 de junio, escenario que acogerá la actuación de más de mil niños y adolescentes, de entre 6 y 16 años de edad.

Bajo la dirección de la maestra y coreógrafa cubana Lizt Alfonso, las funciones exhibirán el arte coreográfico de bailarines del elenco profesional de LADC, que a su vez se desempeñan como maestros.

Destacan en el catálogo Daira Jay, Ivette Coca, Thalía Pérez, Míguel Ángel Díaz, Keyla Cruz, Yaslubia Díaz, Melisa Agudo, Rocío Vázquez, Liz Francesca Rivera, Liana Velázquez, Estefani Muro, Camila Poey y Juan Carlos Haza, entre otros conocidos intérpretes.

Varios de ellos desempeñan diversas responsabilidades para que el espectáculo de fin de curso se desarrolle con la calidad deseada, bajo la supervisión de la maestra Yadira Hernández, según la nota de prensa.

Las galas exhiben los frutos de meses de aprendizaje en los talleres vocacionales, cantera de los Ballets Infantil y Juvenil, así como de la Unidad Artística-Docente de la compañía, añade la reconocida agrupación en su comunicado. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

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