Destacados Matanzas

Reconocen a donantes voluntarios de sangre en Cárdenas

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cárdenas #Cuba #Donante de sangre #Matanzas

Con la premisa de Salvar Vidas mediante una donación de sangre, se reconoció en Cárdenas a quienes garantizan un programa vital para la salud.

Dirigentes de los CDR junto a salud pública distinguieron a esos hombres y mujeres que en medio de la compleja situación económica acuden al banco para aportar con sus donaciones a programas sensibles como lo son el de Hemodiálisis , oncología, el materno infantil o cirugías de emergencia.

También con los hemoderivados se obtiene plasma y otros medicamentos como la gamma, por eso los especialistas destacan que una donación, salva tres vidas.

Jaime Reyes Caballero coordinador de los CDR en el municipio de Cárdenas reconoció la colaboración de organizaciones como la FMC y la CTC en el desempeño de la actividad , así como a los trabajadores del banco de sangre, que siempre están dispuestos a apoyar .

Cada 14 de junio se celebra el día del donante voluntario de sangre y desde el Cabaret Las Palmas de Cárdenas se agradeció el considerable aporte de quienes extienden su brazo, para salvar una vida.

Yaisa Fraguela González/ Radio Varadero

 

 

Post Views: 3

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Matanzas

Cuerpo de bomberos recorre ruta del Che en Matanzas

Amanda Pérez Aguerrebere
Destacados Matanzas

Pueblo matancero recuerda a Antonio Maceo y Ernesto Guevara en los aniversarios de sus natalicios

Amanda Pérez Aguerrebere
A ras de césped Deportes Destacados

Día 3: Jornada de sorpresas en Copa Mundial 2026

Brian Alonso Hernández

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cultura

Jubileo de Letras Cubanas con el poeta, narrador y editor Raúl Luis en Librería Fayad Jamís

Destacados Matanzas

Reconocen a donantes voluntarios de sangre en Cárdenas

Matanzas

Cuerpo de bomberos recorre ruta del Che en Matanzas

Destacados Matanzas

Pueblo matancero recuerda a Antonio Maceo y Ernesto Guevara en los aniversarios de sus natalicios