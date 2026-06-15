Reconocen a donantes voluntarios de sangre en Cárdenas

Con la premisa de Salvar Vidas mediante una donación de sangre, se reconoció en Cárdenas a quienes garantizan un programa vital para la salud.

Dirigentes de los CDR junto a salud pública distinguieron a esos hombres y mujeres que en medio de la compleja situación económica acuden al banco para aportar con sus donaciones a programas sensibles como lo son el de Hemodiálisis , oncología, el materno infantil o cirugías de emergencia.

También con los hemoderivados se obtiene plasma y otros medicamentos como la gamma, por eso los especialistas destacan que una donación, salva tres vidas.

Jaime Reyes Caballero coordinador de los CDR en el municipio de Cárdenas reconoció la colaboración de organizaciones como la FMC y la CTC en el desempeño de la actividad , así como a los trabajadores del banco de sangre, que siempre están dispuestos a apoyar .

Cada 14 de junio se celebra el día del donante voluntario de sangre y desde el Cabaret Las Palmas de Cárdenas se agradeció el considerable aporte de quienes extienden su brazo, para salvar una vida.

Yaisa Fraguela González/ Radio Varadero

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