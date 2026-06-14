Cuerpo de bomberos recorre ruta del Che en Matanzas

Integrantes del cuerpo de bomberos de la ciudad de Matanzas protagonizaron la ruta del Che en la urbe yumurina.

El recorrido incluyó áreas del centro histórico del territorio visitadas por Ernesto Guevara de la Serna cuando fungía como Ministro de Industria.

El espacio contó con la visualización de instantáneas de encuentros del Che con trabajadores de diferentes centros laborales de la provincia de Matanzas.

La Ruta del Che en Matanzas rescata la memoria histórica del territorio y el vínculo del Guerrillero Heróico con generaciones de bomberos.

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