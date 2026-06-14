Pueblo matancero recuerda a Antonio Maceo y Ernesto Guevara en los aniversarios de sus natalicios

El pueblo matancero recordó esta mañana en el Parque «Che Guevara» de la ciudad de Matanzas los aniversarios 181 y 98 del natalicio de Antonio Maceo y del Guerrillero Heróico.

«Reunirnos hoy en este emblemático sitio de Matanzas tiene un profundo valor histórico y simbólico. Cada 14 de junio, el pueblo matancero acude en peregrinación para honrar el natalicio de dos hombres excepcionales que marcaron la historia de Cuba. Aunque vivieron en épocas distintas, Antonio Maceo y Ernesto Che Guevara quedaron unidos por los ideales que defendieron y por el legado que dejaron a la nación, convirtiéndose en símbolos permanentes de dignidad, patriotismo, firmeza, espíritu independentista y voluntad inquebrantable frente a los desafíos de su tiempo», explicó José Enrique de la Cruz Pérez, Presidente de la FEU en la Universidad de Relaciones Internacionales Raul Roa García.

«Para los jóvenes matanceros, estar aquí hoy realmente es una muestra de respaldo también a la Revolución en tiempos tan complejos, donde intentan mancillar nuestra historia. Nosotros respaldamos la Revolución, la continuamos y estamos dispuestos a seguirla, resaltó de la Cruz Pérez.

En el encuentro entregaron el carnet de la Unión de Jóvenes Comunistas y del Partido a nuevos militantes.

Presidieron el acto el Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo y la Gobernadora, Marieta Poey Zamora.

El pueblo matancero homenajeó a Maceo y Che, dos grandes de la Historia de Cuba con el compromiso de mantener sus ideales de justicia y libertad.

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