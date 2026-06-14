Día 3: Jornada de sorpresas en Copa Mundial 2026

La tercera jornada de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 dejó un debut intenso con empates muy disputados y una victoria histórica para el fútbol británico.

Un gol de último minuto salvó el partido para Catar, quienes consiguieron el primer punto de su historia en una Copa del Mundo. Aunque Suiza dominó gran parte del encuentro con un total de 26 remates. El marcador se abrió a los 16 minutos de la primera mitad gracias a un cobro de penal efectivo por parte de Breel Embolo. Cuando parecía que los europeos se llevaban la victoria, un centro al área en el tiempo extra provocó un desvío definitivo en el defensor helvético Miro Muheim, lo que decretó un autogol y el agónico empate definitivo. Con esta igualdad, el Grupo B de la cita queda prácticamente abierto al estar las cuatro selecciones con 1 punto, tras el similar resultado entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

El duelo más atractivo de la jornada entre dos de las mejores diez selecciones del planeta cumplió las expectativas en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Marruecos, semifinalista de la pasada Copa Mundial, sorprendió primero. Al minuto 21, tras una excelente habilitación de Brahim Díaz, el delantero Ismael Saibari marcó un golazo picando el balón sobre Alisson Becker.

La «Verdeamarela» reaccionó rápido y apenas diez minutos después, Vinícius Júnior selló el empate con una brillante jugada individual. En los minutos finales, Alisson se vistió de héroe con una notable doble atajada para mantener la igualdad.

El regreso de Escocia al máximo escenario internacional luego de 28 años de ausencia valió con un sufrido pero valioso triunfo en Boston contra Haití. El cuadro caribeño opuso gran resistencia física y velocidad, pero la balanza se inclinó a favor de los europeos en el primer tiempo. Al minuto 27, un centro bajo encontró a John McGinn, quien definió con un remate desviado que descolocó al portero.

Haití buscó con intensidad el empate en el segundo tiempo, pero la solidez defensiva impuesta por el técnico Steve Clarke le permitió a Escocia amarrar sus primeros tres puntos y posicionarse como líder provisional del Grupo C.

Por otro lado, Turquía comenzó el Mundial con el pie izquierdo. Los de Vincenzo Montella no consiguieron imponerse a Australia. Tony Popovic alineó a un equipo muy joven y doblegó a la selección otomana que volvió a tener a Arda Güler como protagonista principal por sus múltiples intentos. Irankunda y Metcalfe fueron los goleadores del encuentro y el guardameta Patrick Beach fue imbatible.

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