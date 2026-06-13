Samba, Muros y Regresos Históricos 

La primera fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 nos regala una cartelera fascinante que combina el peso de la historia, regresos nostálgicos y choques de estilos marcadamente distintos en tres sedes norteamericanas.

La jornada arranca en el Levi’s Stadium con un duelo de contrastes. Qatar, ahora bajo la tutela táctica del experimentado Julen Lopetegui, carga con la presión de borrar la pálida imagen que dejó como anfitrión en 2022, buscando sus primeros puntos históricos en un Mundial. No la tendrán fácil ya que se enfrentan a una Suiza que es sinónimo de consistencia europea. Los helvéticos, consolidados tras liderar su zona de clasificación, parten como claros favoritos para imponer su ritmo y orden táctico.

Así mismo en el New Jersey Stadium vibrará con el que sin duda es el partido de la fecha. La renovada Canarinha, comandada por la jerarquía de Carlo Ancelotti, inicia la eterna búsqueda del «Hexacampeonato». El estreno es de altísimo peligro, en el que la principal figura de la verdeamarela, Neymar, no participará en los dos primeros encuentros de la lid. Marruecos, la gran sensación de la última Copa del Mundo y recién campeona de la Copa Africana de Naciones promete ser un choque estratégico. El torbellino ofensivo y la creatividad individual de Brasil chocando de frente contra el muro defensivo, el orden y las transiciones a velocidad luz que caracterizan a los «Leones del Atlas» sin dudas es el partido en la mira de muchos fans de este deporte.

Cerrando la actividad del Grupo C en Foxborough, con Brasil y Marruecos como los gigantes a batir, Haití y Escocia se juegan la vida en su debut. Los caribeños apuestan a su velocidad. Enfrente, una Escocia que regresa a la máxima cita con una generación madura en el fútbol británico liderados por Scott McTominay, obligada a imponer su rigor físico si no quiere complicarse el boleto desde el día uno.

La jornada cierra en la costa oeste, en el BC Place de Vancouver, con un tinte de drama e historia. Turquía acapara los reflectores al concretar su ansiado regreso a los Mundiales tras 24 años de sequía tras aquel lejano tercer lugar en el Mundial Corea-Japón 2002. Con Vincenzo Montella y una camada de jóvenes técnicamente superdotados, se miden ante la siempre competitiva Australia de Tony Popovic. Con Estados Unidos habiendo ganado ya su primer partido en este grupo, el que pierda este duelo quedará en una posición sumamente comprometida de cara a la clasificación.

Es una fecha redonda para el espectador neutral. Tenemos el debut de una potencia histórica como es Brasil, la mística de un regreso esperado y la siempre atractiva narrativa de los equipos que buscan romper los pronósticos, en este caso Qatar y Haití.

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