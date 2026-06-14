Cambio de atributo en Unión de Reyes

Maikol y Richard dejaron atrás su etapa como pioneros Moncadistas para incorporarse a la Organización de Pioneros José Martí, en un acto lleno de simbolismo realizado en la Escuela “Felipe Poey Aloy”, del municipio de Unión de Reyes.

El cambio de la pañoleta azul por la roja marcó un momento significativo en la vida de estos estudiantes, quienes esperaban con entusiasmo este día.

En la institución educativa, alrededor de una veintena de niñas y niños realizaron el juramento de ingreso, así mismo reafirmaron su compromiso de seguir el ejemplo de Ernesto Che Guevara y cumplir con los deberes pioneriles.

Sus padres reunidos junto al claustro de docentes, familiares y educandos se encontraban rebosantes de alegría y orgullosos de lo rápido que crecen sus hijos. Las sonrisas y las vivencias de esta hermosa etapa resonaron en esta mañana de júbilo.

Con la pañoleta roja como estandarte en su cuello y bajo la guía del pionero Richard Bencomo Fernández juraron los nuevos miembros de la Organización de Pioneros José Martí defender la Patria de Martí y Fidel con estudio y la convicción de convertirse en hombres y mujeres de bien.

Este día marca el inicio de una de las etapas más importantes en la vida de estos pequeños guardianes del futuro de nuestro país.

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