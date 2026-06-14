Realizan en Colón actos de cambio de atributo pioneril

Aunque el curso escolar 2025-2026 concluye de manera anticipada la Organización de Pioneros » José Martí» mantiene una de las actividades mas importantes de cada periodo lectivo, el cambio de atributo pioneril.

En Colón 643 estudiantes de nivel primario que cursaron el tercer grado recibieron sus pañoletas rojas. Transitan así de pioneros moncadistas a pioneros José Martí.

El acto municipal se realizó en el centro educativo «Frank País García» con la presencia de autoridades del Partido, la Unión de Jóvenes Comunistas, representantes de organizaciones de masas , la comunidad y la familia.

Después de ser colocado el atributo los pioneros realizaron su compromiso de ser fieles a la Patria y la organización, cumplir con los deberes de estudiar y prepararse para el futuro.

Como parte de la actividad central fueron reconocidos los ganadores del Concurso Amigos de las FAR a nivel provincial. Los diplomas lo entregaron ofiales del sector militar del territorio.

En todos las escuelas primarias en Colón se realizaron los actos de cambio del atributo pioneril, dedicados a la conmemoración del los natacios de Antonio Maceo y de Ernesto Che Guevara.

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