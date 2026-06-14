Libros en José Martí (XVII): Análisis del Juego de Ajedrez

En 1886 José Martí reseñó el libro de un autor cubano sobre el juego del ajedrez.

En 2016 el investigador Jorge Camacho publicó el libro El poeta en el mercado de Nueva York. Nuevas crónicas de José Martí en El Economista Americano. En este texto se recogen escritos de José Martí que aparecieron en un número de la revista El Economista Americano, noviembre de 1886, que era desconocido hasta esta fecha. El comentario martiano, fue el siguiente:

“…el cubano Andrés Clemente Vázquez, sobre ser orador de empuje, cabeza de fuerza, y abogado de mérito, ha escrito un Análisis del Juego del Ajedrez que goza ya de justa fama, y debe estar en la mesa de todo jugador, por no haberlo tan bueno que no tenga algo que aprender del libro. Allí está todo: las reglas generales y la apertura de los juegos, y sus fines, habilidades y problemas. No hay tratado más claro y completo, ni escrito con mayor urbanidad y soltura, como que el autor se sabe de memoria en todos sus lances y osadías cuantas combinaciones puedan ponerse en el tablero. Avalora el libro, que es un verdadero código, una buena colección de juegos difíciles o célebres”.

El libro

Los datos de este libro sobre el ajedrez, según los datos de portada, dicen:

Análisis del juego de ajedrez. Libro a propósito para que pueda aprender dicho juego, el que lo ignore del todo, sin necesidad de maestro, por Andrés Clemente Vázquez. México. Taller de Imprenta de la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres. 1874.

La parte primera de este libro trata sobre: “De las reglas generales y de las aperturas de los juegos”, pp.7-336. Las partes segunda y tercera abarcan: “De los finales de partida y de los estratagemas o problemas”, pp.337-369. La que José Martí denominó como “…buena colección de juegos difíciles o célebres…” se incluyó en los capítulos del VII al XXXVI de la parte primera del libro.

El autor

Andrés Clemente Vázquez Hernández (1844-1901) fue un escritor, patriota y ajedrecista cubano. Comenzó a estudiar en su natal Güines. En 1861 concluyó el bachillerato y en 1869 los estudios de Derecho en la Universidad de La Habana. Desde muy joven dio a conocer artículos en El Siglo y la Revista de Jurisprudencia. Al inicio de la Guerra de los Diez Años se exilió en México. En este país colaboró en El Monitor Republicano, Diario Oficial, El Siglo XIX, El Federalista, El Nacional, El Bien Público, entre otras publicaciones.

Desempeñó cargos en el servicio diplomático mexicano, así como responsabilidades políticas. Se destacó como ajedrecista. Defendió la independencia de Cuba y fue amigo de José Martí. Entre los libros que publicó aparecen El ajedrez crítico (1879), Los derechos y deberes políticos según la legislación de las repúblicas americanas (1880), La odisea de Pablo Murphy (1893), Reminiscencias americanas (1896), Enriqueta Faber (1894), En el ocaso: reminiscencias americanas y europeas (1898) y Leyendas trémulas (1899).

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