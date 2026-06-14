Precadetes matanceros realizan juramento militar

Los precadetes de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Matanzas realizaron el acto de juramento militar como parte de la preparación básica que reciben al concluir los estudios en la unidad.

Kevin Sosa Alonso recibió el sello Ramón López Peña, el más alto estímulo que otorga la dirección política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a los militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas en las FAR.

Los camilitos firmaron el juramento como muestra de su disposición para defender la Patria y la Revolución Cubana.

Al concluir la ceremonia se realizó un pase de revista de las tropas.

El Jefe de la Región Militar Matanzas General de Brigada Alexander Rivero Díaz felicitó a los precadetes junto a los padres y profesores.

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