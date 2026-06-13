Mundos Conectados una muestra de Adrián Gómez Sancho

La muestra Mundos Conectados, del artista matancero Adrián Gómez Sancho, abrirá sus puertas el próximo 3 de julio en la Galería Carmen Montilla, de La Habana. La propuesta reúne diez piezas inspiradas en el universo creativo de la infancia.

La exposición nace del intercambio entre dibujos infantiles y el lenguaje visual que caracteriza la obra del creador. Cada pieza establece un diálogo entre la espontaneidad de esos trazos y la experiencia artística del autor.

Para desarrollar el proyecto, Gómez Sancho tomó como punto de partida creaciones realizadas por pequeños. Luego incorporó personajes y elementos propios de su imaginario para construir las obras.

Los dibujos parten de creaciones individuales. La décima pieza integra cuarenta formatos pequeños que conforman un mosaico. El conjunto refleja diversas maneras de percibir y representar el entorno.

La colección resalta la libertad y la autenticidad presentes en las primeras experiencias con el dibujo. El autor convierte cada trazo en una oportunidad para explorar nuevas posibilidades expresivas.

La exposición permanecerá abierta durante los meses de julio y agosto. Además, como parte de la programación, Adrián Gómez Sancho impartirá dos talleres dirigidos al público infantil.

La colección propone un diálogo entre la mirada libre de la infancia y la experiencia creativa del autor. De ese encuentro surge una propuesta donde convergen la imaginación y diferentes maneras de entender el arte.

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