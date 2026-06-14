Expedición Tumba el Bloqueo promovió conciencia en Matanzas 

La Expedición Juvenil Tumba el Bloqueo llegó durante la semana que concluye hoy a diversas instituciones de esta ciudad, para promover conciencia sobre el impacto de la política de bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos a Cuba.

En la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, el diálogo fluyó para develar experiencias que ejemplifican los retos afrontados por el sector de la Salud Pública a consecuencia del cerco injusto e injerencista que sostiene el gobierno norteamericano.

José Enrique de la Cruz Pérez, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de Relaciones Internacionales (ISRI), recalcó que la expedición organizada por la Unión de Jóvenes Comunistas procura lograr un intercambio con los futuros profesionales y el pueblo de Cuba acerca del impacto de la sistemática agresión estadounidense en los diversos sectores de la sociedad.

También resaltó en la semana que termina la activación de un buró de información y reservas del proyecto de desarrollo local (PDL) Guamacaro’s Tour en un céntrico local de la Empresa Provincial de Alojamiento de Matanzas «Guanima», acción que valida una alianza estratégica establecida a las puertas del verano.

De lunes a viernes, desde las 9:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., cualquier persona puede dirigirse al buró ubicado en Medio entre Dos de Mayo y Manzaneda, para conocer sobre las rutas que comenzarán a salir de martes a domingo, explicó Judith Rodríguez Reyes, directora del PDL enfocado en las experiencias de senderismo.

El 14 de junio de 2025 Guamacaro´s Tour inició operaciones en zona rural de la periferia de esta ciudad, para ofrecer experiencias de senderismo que resaltan la belleza del entorno natural y educan a los visitantes sobre la historia y el patrimonio cultural de la región; por sus éxitos ascendentes, sus productos se incluyeron entre las novedades presentadas en la Feria Internacional de Turismo FitCuba 2026.

Proceso de relevancia crucial por su simbolismo para las nuevas generaciones y las familias resultó el cambio de atributo pioneril mediante el cual, el viernes último, convirtió a los pioneros Moncadistas que concluyeron el tercer grado en pioneros José Martí.

Melody Naranjo Vázquez, alumna de la Escuela Primaria Eliseo Noel Caamaño, aseguró que portar un nuevo atributo es llevar la patria en el pecho y crecer, y que guardará con cariño su pañoleta azul.

Yenli Lemus Domínguez/ACN

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