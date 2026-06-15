Jubileo de Letras Cubanas con el poeta, narrador y editor Raúl Luis en Librería Fayad Jamís

El poeta, narrador y editor Raúl Luis será el invitado del espacio El jubileo de Letras Cubanas que, conducido por el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, se llevará a cabo el martes 16 de junio, a las once de la mañana, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261 entre Cuba y Aguiar, en el Centro Histórico habanero.

En este encuentro, en que también participará el poeta, ensayista y profesor Virgilio López Lemus, Premio Nacional de Literatura 2025, los asistentes podrán adquirir el poemario El sitio existe, es hermoso, de Raúl Luis, publicado por la Editorial Letras Cubanas.

Miembro de la Generación de los Años 50, Raúl Luis –quien nace en Tamarindo, Ciego de Ávila, en 1934– fue telegrafista, laboró en publicaciones periódicas, trabajó en el servicio diplomático y se desempeñó como jefe de la redacción de poesía de la la Editorial Letras Cubanas.

En su bibliografía aparecen, entre otros títulos, los poemarios Los días nombrados, Las pequeñas historias, Versos del buen querer, La serena lámpara y El resplandor de la panadería, así como la novela El cazador, reconocida con el Premio de la Crítica Literaria en 1986.

Sus textos han aparecido en antologías y publicaciones periódicas y han sido ha traducido al inglés, francés, ruso, portugués, ucraniano, búlgaro, italiano, chino, estonio y húngaro.

El jubileo de Letras Cubanas, espacio mensual de la Librería Fayad Jamís auspiciado por la Editorial Letras Cubanas –iniciado en septiembre del año 2022–, se propone celebrar los cumpleaños de los autores que integran el catálogo de este sello editorial.

En el transcurso de estos casi cuatro años, han sido invitados a El jubileo de Letras Cubanas los escritores Roberto Méndez Martínez, Ignacio Díaz González, Mario Naito López, Leymen Pérez, Pedro Pérez Rivero, Mario Brito Fuentes, Rodolfo Alpízar Castillo, Ernesto García Alfonso, Lázaro Castillo, Rodolfo Zamora Rielo, Eduardo del Llano, Jesús Sama Pacheco, Pavel Mustelier Zamora, María Elena Llana, José Miguel Sánchez Gómez (Yoss), Carmen Serrano Coello, Ricardo Alberto Pérez, Lourdes de Armas, Zaida Capote Cruz, Ángel Pérez, Francisca López Civeira, Olavo Alén Rodríguez, Basilia Papastamatíu, Alberto Marrero Fernández, Emmanuel Tornés Reyes, Marta Lesmes, Carina Pino Santos, Nancy Morejón, Roberto Manzano, Virgilio López Lemus, Jesús Lozada Guevara, Alberto Guerra Naranjo, Tomasa González Pérez, Denia García Ronda y Waldo Leyva.

Auspiciado por la Librería Fayad Jamís, la Editorial Letras Cubanas y el Club Martiano Roberto Fernández Retamar dedicarán al poeta, narrador y editor Raúl Luis el espacio Ei jubileo de Letras Cubanas, a llevar a cabo el martes 16 de junio, a las once de la mañana, en la Librería Fayad Jamís, en la Habana.

Post Views: 1