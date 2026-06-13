Mereció escritor matancero el Premio Celestino de Cuento

Con el libro Cubacabana, el escritor matancero Humberto Fuentes mereció hoy el 27 Premio Celestino de Cuento, convocado por Ediciones La Luz, de Holguín.

El jurado, integrado por las narradoras cubanas Mariela Varona Roque y Laidi Fernández de Juan, junto al cuentista argentino Kike Ferrari, decidió por unanimidad otorgar el galardón a la obra presentada bajo el seudónimo Bill.

Varona Roque leyó el acta y destacó que el escritor galardonado demuestra acertado dominio narrativo en términos técnicos e imaginativos, con la capacidad de desplegar un panorama de la realidad nacional actual sin sucumbir ante lugares comunes ni reducirse a una mera descripción descarnada del acontecer cotidiano en la isla.

Dedicado a la memoria del reconocido escritor Francisco López Sacha, el volumen alterna escenas crudas con otras de mayor vuelo lírico y mantiene un tempo sostenido, según el veredicto.

Valoró además la coherente armadura que blinda cada relato, la cual permite al lector desplegar su propia imaginación sin perder el ancla geográfica, social y política que proporciona el punto de vista omnisciente.

En la ceremonia de premiación, Luis Yuseff, director de Ediciones La Luz, junto a Lorena V. F., mostró el diploma acreditativo y la obra del pintor Cosme Proenza que, como es tradición, acompaña este reconocimiento.

El certamen, que reúne cada año a narradores de toda Cuba, es organizado conjuntamente por la sección de Literatura de la Asociación Hermanos Saíz en Holguín y Ediciones La Luz.

Como parte de esta edición se desarrolló el panel «40 años sin el Hacedor», un homenaje a Jorge Luis Borges con la participación de los narradores Rubén Rodríguez y Robert Ráez, ambos ganadores anteriores del certamen, quienes reflexionaron sobre la vigencia del autor argentino y su influencia en la literatura contemporánea.

María Karla Lam González/ACN

Post Views: 3