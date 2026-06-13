Matanzas aprieta el pulso y la Liga Élite entra en zona de fuego

Con el calendario encogiéndose y la clasificación al rojo vivo, la IV Liga Élite del Béisbol Cubano abre hoy otra jornada marcada por urgencias, desquites y aspiraciones que ya no admiten tropiezos.

Matanzas saldrá al terreno con la inercia de tres victorias consecutivas sobre Artemisa, luego de barrerlos en doble cartelera en el Victoria de Girón y colocarse a medio juego de sus víctimas y a uno y medio de Mayabeque, dueño del último puesto que marca el acceso a semifinales.

En el primer duelo, de ofensivas contenidas y silencios tensos, los Cocodrilos vencieron 1-0 gracias a un sencillo de Hanyelo Videt tras doble de Eduardo Blanco, mientras José Carlos Quesada y Luis Manuel Hernández sellaban el cerrojo desde el montículo.

El cierre mostró otra cara, con mayor estruendo ofensivo yumurino en un triunfo de 7-3 donde Andrys Pérez desapareció la pelota y Videt, aun sin hits, remolcó dos carreras para sostener el empuje de un equipo que amenaza con abandonar el sótano en el momento más oportuno.

Mayabeque, herido pero aún en zona de privilegio, buscará hoy revancha ante Las Tunas tras caer 4-5 en el Julio Antonio Mella por un hit decisivo de Maikel Yordan Molina, en un choque donde Liuben Gallo empató con jonrón y Frederich Cepeda también sacó la pelota sin evitar el revés.

Holguín, por su parte, continuó firme en la lucha clasificatoria al derrotar 7-5 a Industriales en el Latinoamericano con un racimo de cuatro carreras en el tercer episodio y el poder de Yasiel González, quien llegó a 16 cuadrangulares, mientras los capitalinos, pese al tropiezo, aseguraron el primer boleto a semifinales.

La tabla mantiene a Industriales en la cima (21-13), seguido por Las Tunas (18-14) y Holguín (18-16), con Mayabeque (15-18) aferrado al cuarto puesto, Artemisa (14-19) en acecho y Matanzas (13-19) empujando con fuerza en el tramo final.

Con apenas seis juegos por disputar, cada inning comienza a pesar como una temporada completa y la Liga Élite entra en ese territorio donde el béisbol deja de ser rutina y se convierte en pulso, resistencia y destino.

Boris Luis Cabrera/ ACN

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