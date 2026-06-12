Matanzas

Realizan cambio de atributos pioneros del Reparto 2 de Diciembre

Por Alejandro López Quintero 0 Comentario #cambio de atributo #Matanzas #OPJM #Pioneros

Niños de la escuela primaria Desembarco del Granma, del Reparto 2 de Diciembre, en la ciudad de Matanzas, recibieron la pañoleta roja, atributo que los identifica como Pioneros José Martí.

Se premió en ese contexto al infante Raúl Alejandro Delgado Camejo por ser ganador provincial del Concurso Amigos de las FAR en el apartado de Artes Plásticas.

Al cambio de pañoleta asistió el Jefe de la Región Militar Matanzas, General de Brigada Alexander Rivero Díaz.

Además estuvieron presentes los padres, familiares y profesores de los estudiantes.

El cambio de atributo simboliza un ritual lleno de color, emoción y orgullo que marca el paso de una generación de pioneros a la siguiente. (ALH)

Post Views: 7

By Alejandro López Quintero

Entradas relacionadas

Matanzas

Azules por rojas: fiesta de pañoletas

Marlen Bouza
Matanzas

Expedición Juvenil Tumba el Bloqueo llega a Ciencias Médicas

Alejandro López Quintero
Destacados Matanzas tvyumuri

Realizan cambio de atributo a pioneros matanceros

Amanda Pérez Aguerrebere

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Matanzas

Azules por rojas: fiesta de pañoletas

Matanzas

Realizan cambio de atributos pioneros del Reparto 2 de Diciembre

Matanzas

Expedición Juvenil Tumba el Bloqueo llega a Ciencias Médicas

Deportes Destacados

Mundial de Fútbol: A escena las otras sedes