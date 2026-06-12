Realizan cambio de atributos pioneros del Reparto 2 de Diciembre

Niños de la escuela primaria Desembarco del Granma, del Reparto 2 de Diciembre, en la ciudad de Matanzas, recibieron la pañoleta roja, atributo que los identifica como Pioneros José Martí.

Se premió en ese contexto al infante Raúl Alejandro Delgado Camejo por ser ganador provincial del Concurso Amigos de las FAR en el apartado de Artes Plásticas.

Al cambio de pañoleta asistió el Jefe de la Región Militar Matanzas, General de Brigada Alexander Rivero Díaz.

Además estuvieron presentes los padres, familiares y profesores de los estudiantes.

El cambio de atributo simboliza un ritual lleno de color, emoción y orgullo que marca el paso de una generación de pioneros a la siguiente. (ALH)

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