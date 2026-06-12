Azules por rojas: fiesta de pañoletas

Lichainy y Diego dieron un paso que marcará su infancia para siempre: cambiaron sus pañoletas azules por las rojas. Dejaron de ser pioneros Moncadistas y se convirtieron así en pioneros José Martí. Sus uniformes recibieron al atributo cono símbolo de un nuevo compromiso.

Ellos están entre los cientos de pequeños que esta mañana asistieron al cambio de atributo en los centros de la enseñanza primaria en Cárdenas.

La escuela «Vitalio Acuña» fue el escenario de la actividad municipal, la cual reunió a la comunidad escolar, y también a los padres, quienes no pudieron evitar que un hilo de nostalgia los recorriera.

Al ver a sus hijos asumir esta nueva etapa, muchos recordaron sus propias infancias, cuando ellos mismos recibían la pañoleta roja y juraban seguir los ideales de la Patria. Este cambio de atributo, que marca el inicio del cuarto grado, es más que un acto simbólico: es la continuidad de una tradición que se vive en la familia y en la escuela.

Durante el matutino, efectuado en la institución educativa, además de la entrega de las pañoletas, se recordó la historia de dos grandes cubanos: Antonio Maceo, ejemplo de valor y lucha, y Ernesto Guevara, paradigma de los pioneros, cuya vida sigue inspirando ideales de justicia y solidaridad entre niños y jóvenes.

Lichainy, Diego y cientos de niños avanzan ahora con la pañoleta roja al cuello, conscientes de que forman parte de algo más grande que ellos mismos: la historia viva de los pioneros cubanos, escrita en cada escuela del país. (ALH)

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