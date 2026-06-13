Entrega gratuita de copas menstruales beneficia a mujeres cubanas

Más de cuatro mil mujeres de las provincias de Matanzas, Mayabeque y La Habana se han beneficiado con la entrega gratuita de copas menstruales, una alternativa sostenible para la gestión de la salud menstrual.

Betty Correa, promotora de la provincia de Matanzas, explicó que estos artículos llegan a la ciudad gracias a la iniciativa «Copas para Cuba», surgida en 2021 a partir del emprendimiento local La Mina y de Tercer Paraíso Cuba, un proyecto internacional que impulsa acciones vinculadas al desarrollo sostenible.

Entre los principales propósitos de «Copas para Cuba» se encuentra promover espacios de diálogo sobre los beneficios, ventajas y correcto uso de la copa menstrual, además de abordar temas relacionados con el bienestar emocional, físico y reproductivo de las personas menstruantes desde una perspectiva inclusiva.

En Cuba aún es poco frecuente el uso de las copas menstruales entre las mujeres en edad fértil, quienes tradicionalmente utilizan almohadillas sanitarias o tampones. Sin embargo, la escasez de estos productos debido a la baja producción nacional y los elevados precios de las opciones importadas en el mercado informal, que pueden alcanzar alrededor de mil pesos, han despertado un creciente interés por alternativas reutilizables y de larga duración.

El más reciente taller de capacitación y entrega de copas menstruales se desarrolló en el Policlínico Carlos Verdugo, donde las participantes recibieron orientación sobre su uso, cuidados e impactos positivos tanto para la economía familiar como para el medio ambiente.

Tomado del perfil Facebook de Yuni Moliner

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