Expedición Juvenil Tumba el Bloqueo llega a Ciencias Médicas

La expedición juvenil Tumba el Bloqueo llegó hasta la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas para dialogar sobre los efectos de la política estadounidense en la economía y el pueblo cubanos.

Integrado en su mayoría por estudiantes del Instituto Superior de Relaciones Internacionales y de carreras afines, el grupo explicó las órdenes ejecutivas de la administración Trump en los últimos meses que influyen en la actual crisis electroenergética del país.

En compañía además de dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas en Matanzas, la Expedición propició el debate sobre la retirada de cadenas hoteleras del sector turístico en Cuba debido a las presiones del gobierno norteamericano.

A través de actividades interactivas los jóvenes explicaron los obstáculos que enfrenta el gobierno cubano para la compra de combustibles, alimentos e insumos médicos en el mercado internacional.

La Expedición Tumba el Bloqueo forma parte del Proyecto Conciencia Joven, de la Red Juvenil Comunitaria.

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