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Realizan cambio de atributo a pioneros matanceros

Por Amanda Pérez Aguerrebere 0 Comentario #Atributo #Matanzas #pañoleta #TV Yumurí

Niños de la Escuela Primaria Eliseo Noel Caamaño de la ciudad de Matanzas recibieron la pañoleta roja, atributo que los identifica como Pioneros José Martí.

El encuentro homenajeó al Líder Histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz en el año de su centenario, a Antonio Maceo y Ernesto Guevara de la Serna en los aniverarios 181 y 98 de su natalicio respectivamente.

Al cambio de atributo pioneril asistieron el Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, la Gobernadora, Marieta Poey Zamora y el Primer Secretario de la Unión de Jovenes Comunistas en la provincia, Iván Rodríguez Larduet.

El cambio de pañoleta simboliza la transisión a una etapa de mayor compromiso y responsabilidades de los niños en la Organización de Pioneros José Martí.

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By Amanda Pérez Aguerrebere

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