Cuba cuenta con vacuna de gran impacto contra la leptospirosis

Cuba cuenta hoy con una vacuna de gran impacto contra la leptospirosis, una enfermedad transmitida de animales a humanos, principalmente por contacto con agua o suelo contaminados con orina de ejemplares infectados, especialmente roedores.

El inyectable –denominado Vax-SPIRAL® y desarrollado por el Instituto Finlay de Vacunas- ofrece protección durante un período de hasta dos años.

Entre 2019 y 2023 se administraron un millón 766 mil 288 dosis, consolidándose como una herramienta clave para la prevención y el control de la leptospirosis en la nación caribeña, precisó la institución científica en la red social Facebook.

Los estudios demostraron que Vax-SPIRAL® es una vacuna segura y eficaz, y presenta efectos adversos generalmente leves y temporales, como dolor en el sitio de aplicación y febrícula, y alcanzó una eficacia del 78,1 por ciento.

Resalta el Instituto Finlay de Vacunas, que su impacto es notable, pues la incidencia de la enfermedad disminuyó de 25,7 casos por cada 100 mil habitantes en 1994 a 0,7 por cada 100 mil habitantes en 2022.

Además, protege contra los serogrupos pomona, canícola e icterohaemorrhagiae, contribuyendo también a la salud pública América Latina.

Vax-SPIRAL® fue diseñada ante el aumento de casos registrado en Cuba durante la década de 1990, y el Instituto Finlay de Vacunas la desarrolló a partir de los serovares de leptospira con mayor circulación en el país antillano. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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