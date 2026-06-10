Irán afirma que no cederá a a presiones de EE. UU.

En un mensaje divulgado en la red social X, el alto jefe militar sostuvo que «el enemigo no podrá lograr mediante negociaciones lo que no logró en el campo de batalla», al referirse a las relaciones de Teherán con Estados Unidos e Israel.

En declaraciones difundidas con motivo del centenario de los ataques estadounidenses e israelíes contra el país persa, Mousavi afirmó que Irán «no se rendirá ni se dejará engañar» y reiteró que las autoridades iraníes no confían en las promesas de sus adversarios.

Las declaraciones se producen en un contexto de negociaciones entre Teherán y Washington, iniciadas tras la entrada en vigor del alto el fuego del pasado 8 de abril, destinado a poner fin al conflicto desatado el 28 de febrero entre Irán, Estados Unidos e Israel.

La víspera, el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó que un eventual acuerdo con Irán podría concretarse en los próximos días y señaló que la firma del pacto permitiría la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo internacional.

La estratégica vía marítima permanece sometida a restricciones desde que Washington impuso medidas contra los puertos iraníes, incluidos los ubicados en el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores para el comercio mundial de hidrocarburos.

En respuesta, Irán estableció controles sobre el tránsito de embarcaciones en la zona, en medio de la incertidumbre sobre la consolidación del alto el fuego y el futuro de las conversaciones diplomáticas, factores que continúan influyendo en los mercados energéticos internacionales. (ALH)

Tomado de Prensa Latina